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快篩之亂！小朋友邊排邊寫作業、排到睡著　他轟陳時中：別再說幹話

▲▼小朋友邊排快篩邊寫作業。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲小朋友邊排快篩邊寫作業。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，讓快篩試劑需求大增，也出現民眾四處排隊搶快篩的狀況，對此，北市議員羅智強貼出小學生邊排快篩邊寫作業、排到睡著的照片，羅表示，自己能做的只有幫這些民眾發聲，「希望高高在上的政府官員，能夠有一點點對人民痛苦的同理心，不要一天到晚說一些何不食肉靡的幹話！」

羅智強表示，陳時中的「一有二沒有」，有心思和林右昌鬥嘴，卻沒有心思好好解決快篩不足的問題、好好處理居隔亂象？「你知道昨天母親節我接到多少民眾陳情他們的無奈嗎？看到這些陳情，心中充滿不捨更充滿無奈。」

羅智強表示，自己是一個快要失業的議員，沒有陳時中高高在上的權力，能做的只有幫這些民眾發聲，希望高高在上的政府官員，能夠有一點點對人民痛苦的同理心，不要一天到晚說一些「何不食肉靡」的幹話，「好好的、好好的、好好的解決人民的痛苦吧！」

羅智強也曝民眾寫給他的陳情信，他表示，請陳時中看看底下兩個民眾在母親節的無奈感慨，這就是人民在過的「母親節」，信件內容如下：

「羅先生請您一定一定要為人民加油！這是我今天排隊買快篩試劑時遇到的事情，正好碰上5/8母親節，自己也身為人母，親眼所見讓我心疼不已又對執政黨如此的無能無比的憤怒，大熱天讓人民排隊買快篩，還規定1人1卡，害的所有人逼不得已的攜家帶眷的來排隊，1間藥局才只有78份，我親眼看到學生帶著作業及板凳來排隊買快篩，還有小孩排隊累到坐在地上睡著了，這就是執政黨的德政，拜託您一定要為人民發聲」

「議員您好，5/4中壢區元生國小六年級生快篩陽PCR 5/8確診 , 5/4國小同班就停課了， 家長也請假了，現在學校說維持上週決議停課到5/12, 但不發居隔單，家長已請假卻沒有居隔單證明，會影響薪資收入這點很困擾。可否請議員協助發聲市府，國小生與確診者同班新制仍是需要停課三天，有停課事實就必須開立居隔單證明，勿造成家長困擾，謝謝，母親節還要煩惱這種事真無奈。

詢問老師之後～老師說明是用確診日去認定居隔，實際上小朋友5/3接觸，5/4快篩陽，5/5做PCR，拖到5/8才有PCR確診結果而不開居隔單，但小朋友們5/5停課在家就已經在居隔了，這樣等於是把PCR 塞車的影響轉嫁給家長。有居隔事實卻無法開立居隔單，這是最不合理的地方。」

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