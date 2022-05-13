已婚高材生爽吃人夫！他偷前女友裸照讓音樂界都知道　下場出爐

▲許姓男子去年9月間不滿與女友分手，竟竊取其手機盜取私密裸照散播給其親友觀看，還寫恐嚇信函。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

許姓男子與女友分手後心生不滿，去年9月間竊取前女友手機，將其存檔裸照等存入隨身碟寄給親友，還附上暗指「已婚前女友對婚姻不忠，與已婚男子劈腿，還在床上自拍裸照，要讓給台北與桃園地區音樂界人士都知道」等文字信函，其女友為此心生畏懼報警提告；桃園檢方複訊時，許男否認犯行，檢方比對許字跡與恐嚇信函高度相似，偵結依恐嚇危害安全罪嫌將許起訴。

檢警調查，51歲的許姓男子曾有妨害電腦使用、加重誹謗與竊盜等前科，去年與前女友分手後心生不滿，同年9月9日晚間6時許，在新北市板橋站前郵局將載有「已婚音樂高材生與其他已婚男子上床、還自拍床上裸照，相信很快讓台北與桃園音樂界人士都會知道女老師對婚姻不忠與劈腿」等文字，另還竊取女友手機內存檔裸照等私密照存入記憶卡，裝入信封寄給女友媽媽，揚言還要寄給其親友等語，前女友獲悉後心生畏懼報警處理。

許男到案後坦承與女子為前男女朋友關係，但否認犯行，檢警查出許男之字跡與恐嚇信筆跡高度相似，警方則提供恐嚇信函、記憶卡與許男在女友工作室網站留言截圖等證物佐證，足證許男犯行明確，檢方偵結依恐嚇危害安全罪嫌將許提起公訴。

【更多新聞】

►公車甩尾衝家樂福畫面曝！急轉180度撞花圃卡半空 駕駛說話了

►桃園「防疫關懷包快易通」雙軌今上線 非同住親友可代多人領取

►好人緣國中妹走路上慘被撞命危 學校師生集氣盼能度過生死關