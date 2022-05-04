快訊／恐嚇信曝光！「總統府安放高爆彈」署名日本律師唐澤貴洋

▲台北市有民眾接獲署名日本律師唐澤貴洋揚言在總統府放置炸彈，刑事局已派出精銳介入調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警方接獲民眾報案，4日上午6時許接獲一名自稱日本律師「唐澤貴洋」署名恐嚇信，信中內容要向台灣高鐵投擲炸彈，並要向「中華民國總統府安放了一枚高爆彈」，且會在5月6日下午3點46分爆炸，信中最後寫下「權力屬於無聲的人在一個愛的時代的愛。一個新的時代」。

信末署名為日本東京都的律師唐澤貴洋，對此台北市警局獲報後緊急通報刑事局及相關單位組成專案小組，目前刑事局責成局內專辦網路科技犯罪的精銳部隊電信偵查大隊、科技研發科、偵九大隊幹員組成專案小組調查中。

刑事局內部指出，事實上「唐澤貴洋恐嚇信」已成為恐嚇台灣高層及重大公共建設的一個歹徒慣用手法，包含2021年12月31日高鐵晚接獲署名「唐澤貴洋」的炸彈恐嚇信，信中提及他將攜帶炸彈北上，並向總統府投擲，甚至揚言槍殺永和女士、衛福部陳部長。



以及同年台鐵局12月9日也曾接獲「唐澤貴洋」恐嚇，當時他不滿常常因檢舉鬧上版面的蘇姓婦人被捕入獄，要求警方放人，否則將會以載有砂石及油料的曳引車、聯結車，至南部平交道撞擊火車。警方事後證實是惡作劇一場。刑事局統計以唐澤貴洋署名寄發恐嚇信的台灣警察內部紀錄約高達30件，警方研判應屬同一歹徒或犯案手法的惡作劇。



【相關新聞】

►台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場 肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水 酒醒竟變「同學會」



►停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡 連撬6次下場慘了

