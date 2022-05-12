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騙少女拍裸照就送iPhone！19歲噁男認「喜歡年紀小的」判4年

▲iPhone 12。（圖／取自《9TO5Mac》）

▲嘉義男子哄騙少女拍裸照，就送iPhone 12黑色款。（示意圖／取自《9TO5Mac》）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義一名19歲黃姓男子用假的FB帳號，拐騙14歲少女小花（化名），稱若能提供1張自拍照，就送一台全新iPhone，少女信以為真照做，黃男竟持續以同樣手法要求少女拍攝多張裸照，更威脅少女同學小琪（化名）提供自己裸照，才願意刪除小花裸照，小琪不予理睬，告知校方，整件事情才曝光。嘉義地院依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，判黃男4年徒刑。

判決指出，黃男於2020年7、8月間創建臉書假帳號，結識小花，得知對方為國中生後，傳訊表示如果能提供自拍照，就送一台全新iPhone，見小花照做，黃男食髓知味，陸續以相同方式，要求小花傳送露肚臍、穿著內衣的照片，最後一次則是要求小花拍攝上空裸照，就會送iPhone12的黑色款，並在暑假時交付，小花再度以平板自拍上空照傳給黃男。

怎料黃男又動起歪腦筋，在小花臉書的好友名單中發現她的同班同學小琪，傳訊給其表示，若願意提供自拍裸照，便願意刪除小花的裸照，小琪不願配合，趕緊上告校方，校方轉告小花父親後，於同年9月18日報警處理。

審理時黃男承認上述所有犯行，並坦承「我對年紀較小的有性方面的偏好」，且過去曾加入「國中國小色色群」FB社團之紀錄，足認其的確可透過觀看裸照滿足或刺激自己的性慾。

台中地院表示，念及被告行為時為年僅19歲之未成年人，因思慮不周而為本案犯行，並答應小花要求捐款給弱勢團體，彌補自身過錯，勘認已具悔意，依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處3年8月，以及引誘少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，處1年8月，應執行有期徒刑4年。

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