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變身創意家具作品、3C家飾　林務局攜手嘉大打造國產木極大值

▲▼嘉義林管處為培育林產實務教育、強化林產專業能力及推廣國產材的有效開發與利用，自108年起與國立嘉義大學合作，建立林產實務教育數位化教材，培育人才及建置e化學習平台教材，並研發木製產品，結合智慧設計與製作。由本處提供奮起湖30公頃60年生柳杉人工林地，讓嘉義大學進行森林經營計畫撰擬，完整記錄林木管理到產業製材過程，並結合擴增實境（Augmented Reality, AR）及虛擬實境（Virtual Reality, VR）技術，建立一套完整的數位化教材。現場亦將展示5組創意家具作品及3組3C家飾作品

▲▼嘉義林管處與國立嘉義大學合作，建立林產實務教育數位化教材，培育人才及建置e化學習平台教材，並研發木製產品，13日召開「木 育 森 機」林產實務成果發表會。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為培育林產實務教育、強化林產專業能力及推廣國產材的有效開發與利用，林務局嘉義林區管理處2019年起與國立嘉義大學合作，建立林產實務教育數位化教材，培育人才及建置e化學習平台教材，並研發木製產品，結合智慧設計與製作。13日上午在嘉義大學舉辦「木 育 森 機」林產實務成果發表會，吸引產官學界人士參加，由嘉義大學校長林翰謙、嘉義林管處處長張岱等人共同揭開序幕。

▲▼嘉義林管處為培育林產實務教育、強化林產專業能力及推廣國產材的有效開發與利用，自108年起與國立嘉義大學合作，建立林產實務教育數位化教材，培育人才及建置e化學習平台教材，並研發木製產品，結合智慧設計與製作。由本處提供奮起湖30公頃60年生柳杉人工林地，讓嘉義大學進行森林經營計畫撰擬，完整記錄林木管理到產業製材過程，並結合擴增實境（Augmented Reality, AR）及虛擬實境（Virtual Reality, VR）技術，建立一套完整的數位化教材。現場亦將展示5組創意家具作品及3組3C家飾作品

▲▼嘉義林管處與國立嘉義大學合作，建立林產實務教育數位化教材，培育人才及建置e化學習平台教材，並研發木製產品，展示創意家具作品及3C家飾作品。（圖／記者翁伊森攝）

張岱表示，2017年起林務局積極推動國產材的振興，從「價值共創」觀點的角度來看，是產、官、學、研各界可行採取的合作模式，以及如何共同協作將大學教授（團隊）或學術研究機構之科學知識研發成果予以商品化，以及進一步地移轉與擴散在產業的應用。今天藉由林管處之實際案例，提供國有林地給嘉大作為學生實務學習理論課程的場域，過程中並建立具系統化之數位化科學的資訊教材及e化學習平台，最後並產製木製產品，就是價值共創的極大化。

▲▼嘉義林管處為培育林產實務教育、強化林產專業能力及推廣國產材的有效開發與利用，自108年起與國立嘉義大學合作，建立林產實務教育數位化教材，培育人才及建置e化學習平台教材，並研發木製產品，結合智慧設計與製作。由本處提供奮起湖30公頃60年生柳杉人工林地，讓嘉義大學進行森林經營計畫撰擬，完整記錄林木管理到產業製材過程，並結合擴增實境（Augmented Reality, AR）及虛擬實境（Virtual Reality, VR）技術，建立一套完整的數位化教材。現場亦將展示5組創意家具作品及3組3C家飾作品

林翰謙指出，林產實務計畫協同該校木質材料與設計學系、森林暨自然資源學系、資訊工程學系及數位學習設計與管理學系等跨領域團隊合作，非常謝謝嘉義林管處提供奮起湖30公頃60年生柳杉人工林地，給予團隊進行森林經營計畫之撰擬，由林地測量、每木調查、材積計算、伐採、木材檢尺到運材，經由產業製材、乾燥到木製品設計與製造等程序，透過完整過程拍攝，結合擴增實境（Augmented Reality, AR）及虛擬實境（Virtual Reality, VR）技術，建立一套完整的數位化教材，經由智慧化學習平台自我學習，提供森林、林產學生及e等公務人員所需專業的學習，達到自我學習上另一種選擇。

▲▼嘉義林管處為培育林產實務教育、強化林產專業能力及推廣國產材的有效開發與利用，自108年起與國立嘉義大學合作，建立林產實務教育數位化教材，培育人才及建置e化學習平台教材，並研發木製產品，結合智慧設計與製作。由本處提供奮起湖30公頃60年生柳杉人工林地，讓嘉義大學進行森林經營計畫撰擬，完整記錄林木管理到產業製材過程，並結合擴增實境（Augmented Reality, AR）及虛擬實境（Virtual Reality, VR）技術，建立一套完整的數位化教材。現場亦將展示5組創意家具作品及3組3C家飾作品

張岱也說明，嘉義林管處管轄12萬多公頃的國有林地去（110）年通過國際驗證，5月中旬即將進行年審作業，寓意木材料源是來自良好負責任經營的森林管理者，在「知識」、「資源」、「技術」三方的面的合作建構下，藉由該處提供林地進行實務操作，建構國產林木生產教育影片及虛擬實境的數位化教材，可實質培育林業實務及專業科技人才，連結科技發展與生產實務多元學習，最終開發出5組創意家具作品及3組3C家飾作品，更期待產品能與業界結合走向商品化，讓消費者能在市場上購買，瞭解到國產材的優點，千萬不要購買來源不明的木製品，不但兼顧國有林經營與利用所提倡之經濟可行、社會公平正義及環境保護等目標，且可取得實質上提升木材自給與利用率的意義。

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