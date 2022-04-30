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嘉大與畜產試驗所簽署MOU 　學研合作共創畜牧產業

▲▼ 嘉大與畜產試驗所簽署MOU 學研合作共創畜牧產業 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 嘉大與畜產試驗所簽署MOU 學研合作共創畜牧產業 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學與行政院農業委員會畜產試驗所（簡稱畜試所）共同簽署合作備忘錄，畜牧處張經緯處長及畜試所黃振芳所長帶領該所各組組長蒞臨嘉大簽訂雙方合作備忘錄；嘉大林翰謙校長、陳瑞祥副校長及農學院沈榮壽院長等15位教師同仁出席簽約儀式，讓雙方原已相當之緊密關係再加分，未來的研究合作更添助力。

▲▼ 嘉大與畜產試驗所簽署MOU 學研合作共創畜牧產業 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大林翰謙校長表示，嘉大與畜試所同位於臺灣畜牧產業之重鎮，從嘉義農專改制前長久以來雙方就有密切聯繫與合作，未來更將著重在經驗的交流，藉由嘉大學術研究成果及畜試所的實務經驗，達到互補與互利的雙贏目的。林校長更指出，世界各國陸續宣布推動淨零排放，行政院農業委員會也宣示農業部門在2040年要完成淨零排放目標，2020年畜試所結合智慧農業、生物安全防疫及動物飼養的研究與實務經驗興建之「模組化標準豬舍」具有解決疾病、氣候與環保等問題，為嘉大畜禽舍未來改建仿效的方向，期望嘉大可以建置「生產、生活、生態」三生多元畜舍，透過農畜廢棄物活化，以減量、回收、循環、再利用之方式自給自足，朝淨零農業努力。

▲▼ 嘉大與畜產試驗所簽署MOU 學研合作共創畜牧產業 。（圖／嘉義大學提供）

畜試所黃振芳所長表示，畜試所與嘉大從改制前身「嘉義農專」早期合作就非常緊密，所內許多研究同仁畢業於嘉義大學，雙方在生物安全防疫、生物科技、畜產食品加工、動物生理及飼養管理、動物育種選育及牧草栽培等合作究計畫，都有深入合作關係。期待經由學術與實務相互合作之下，針對學術與技術交流、研究推展、學術資料交流，以及教育或推廣業務等雙方資源共享，能為南部畜牧產業發展再盡心力。

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