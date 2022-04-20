動團控「獵管理辦法」說明會黑箱蠻幹　林務局：非常遺憾

▲動團控訴林務局狩獵管理辦理說明會是黑箱。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

林務局今（20日）下午召開「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」（狩獵管理辦法）修正說明座談會，會前原民團體和動保團體互嗆，動團怒轟林務局邀請近百單位、人員出席，結果每人僅能發言2分鐘，完全黑箱蠻幹。林務局受訪表示，非常遺憾。

原民團體搶在動團記者會前開現行狩獵管理辦法已宣告違憲，儘速修法勿拖延，動保團體勿無理阻擋記者會。動物保護立法運動聯盟不滿認為，狩獵不等於保育，至多只是利用野生動物的方式之一，林務局所訂所謂「原住民族狩獵辦法」(草案) 不僅有法外開後門，開放特定族群狩獵保育類野生動物，違反大官法803解釋之嫌。

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動法聯指出，林務局今僅憑一場「說明座談會」，邀請近百單位、人員出席，更讓每人發言2分鐘，就想定案推出，完全黑箱蠻幹。

▲原民反嗆動團，別散布無知的恐懼。



林務局保育組組長羅尤娟說明，110年5月7日大法官第803號解釋，揭櫫原住民依循其文化傳承而從事狩獵活動，乃原住民文化權利之重要內涵，應受憲法保障，林務局自106年起，於全台與布農等6個原住民族合作辦理「原住民族狩獵自主管理試辦計畫」，部落會制訂自治自律公約，顯示狩獵活動並未導致野生動物族群失衡。

羅尤娟表示，根據大法官解釋及歷年試辦狩獵自主管理經驗，修正相關工作，目前還是草案，現在還在搜集各方意見，今年3月11日起至4月12日，分別於花蓮、台東、屏東、南投及新竹辦理分區說明會蒐集意見，今再邀請相關專家、學者和團體與會，廣納不同立場與聲音，明天也會辦理線上說明會讓一般民眾參與。

▲羅尤娟說，原民狩獵部分並沒有擴大使用範圍。



羅尤娟接著說，對於動團指控只開一場，覺得非常遺憾，林務局身為中央保育主管機關，近年積極建置全台系統化野生動物監測網，用科學監測，掌握並確保野生動物族群永續外，上述多場說明會完成後，彙整參酌各界意見完成草案修訂後，始進行正式法制作業，依法辦理60天期程之預告作業，再供各界表示意見，並於回應後始正式公告。

至於保育動物真的要開放狩獵？羅尤娟強調，現在的規定原民可申請，且辦法修訂沒有擴大使用範圍，每人只能發言2分鐘是人數多，希望掌控會議時間，給大家公平待遇。

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