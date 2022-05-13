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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「早上有症狀中午就PCR確診」　白喬茵酸趙天麟耍特權

▲▼白喬茵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲白喬茵在臉書上暗酸趙天麟耍特權。（圖／翻攝自白喬茵臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市立委趙天麟傳出新冠肺炎確診，目前正進行居家照護，但由於他從發現症狀到確診只有短短3、4個小時，有意參選高雄市議員的前韓市府美女發言人白喬茵就在臉書上暗酸，指趙天麟能這麼快就得知確診，「你跟我說沒有特權我也是笑笑」。

白喬茵臉書發文，一開始先表達對趙天麟染疫的慰問，「每天奔波、接觸人群，總覺得染疫風險越來越高，尤其今天高雄傳出民進黨立委趙天麟確診的消息，既視感太強，真的很想跟所有參選人和民代說聲辛苦了，大家一起加油！」

▲▼南台灣最強母雞謝龍介，跨區挺最強新人白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員擬參選人白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

但白喬茵隨即開酸，「但我晚間再爬一次文突然發現，不對啊，為什麼趙委員早上發現有異狀，PCR結果馬上在中午出爐？一般民眾等待時間不是動輒11、12個小時起跳嗎？後來問了專業醫師得知，一般標準PCR核酸檢測，檢體送達實驗室後，開始處理檢體及後續的檢測，前後大致在4小時左右可以有結果！」

白喬茵直指「但是！但是來了！民眾接受採檢後，報告時間還會受到相關因素的影響。例如：檢體外送到合約實驗室的路程和頻次、實驗室作業時段有分每天1班、2班、3班、檢驗人力和機台數量的量能、病人採檢時段是否剛好配合實驗室運作時段等…以上這些綜合因素加一加早就超過4小時，你跟我說沒有特權我也是笑笑。」

白喬茵貼文最後說，「染疫很辛苦，我沒有要攻擊什麼，我只是希望這些位高權重手握資源的官員，在國家疫情當頭的時候，可以多想想，在你們耍特權的時候，後頭苦苦傻傻排隊的老百姓們等待PCR的過程是多麼地煎熬。」

文章最後還標記「#周玉蔻到府PCR」、「#林靜儀特權PCR」、「#趙天麟插隊PCR」、「#PCR綠色通道」，直指綠營人士連PCR都有特權。

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