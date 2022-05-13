華視出包陳建仁變「美副總統」　林楚茵批：沒準備好就上新聞區塊

▲華視誤將陳建仁的頭銜寫為「美副總統」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者呂晏慈／台北報導

前副總統陳建仁12日受邀代表蔡政府出席由美國舉辦的第二屆「全球新冠肺炎高峰會」，但《華視》報導此事時，卻將陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」。民進黨立委林楚茵批評，電視新聞台競爭非常激烈，必須隨時接受觀眾、主管機關的監督，沒有準備好的新聞台很難生存，喊話應該用預算買回華視民股，或者放手民營化，才有機會「轉大人」。

林楚茵批評，如果華視沒有準備好，放在第49台至第55台的新聞區塊是非常危險的，今天被抓包的錯誤，不是編輯台上錯字幕或是快訊，這次是採訪中心記者打錯受訪者職稱，電視台的行話叫做「上錯Super」，對於電視新聞台，許多人總是批判認為需要改進，但是在媒體工作多年，她深深感受到的是媒體環境競爭非常激烈，49台到55台間的電視新聞台從媒體老闆、主管、記者再到幕後工作人員，大家每天都跟打仗一樣。

林楚茵指出，如何營運一個24小時不間斷的新聞台，每天每天、週而復始，不只跟新聞打仗，還要隨時接受電視機前觀眾的指教，以及主管機關NCC的監督，但也就是這樣身經百戰，練就一身好功夫，「沒有準備好的新聞台很難生存」。

林楚茵直指，如果華視沒有準備好，現在被放在這個區塊，就如同一位平凡少女被拉上「維密天使的T台」，只會更顯不足，是時侯思考華視的下一步，用預算買回民股，或是放手民營化，也許才有機會轉大人。