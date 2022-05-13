快訊／華視又出包！陳建仁變「美副總統」　網酸：娛樂台嗎

▲華視誤將陳建仁的頭銜寫為「美副總統」。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁為我國公衛學權威，12日受邀代表蔡政府出席由美國舉辦的第二屆「全球新冠肺炎高峰會」，但《華視》報導此事時，卻將陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」。有網友就酸，「難怪台美關係奸若磐石」。

有網友在13日在臉書社團「爆料公社」1張陳建仁的截圖，從畫面來看，是陳建仁出席「全球新冠肺炎高峰會」的預錄影片，但報導中，卻誤將陳建仁的頭銜寫為「美副總統」。該篇發文的網友就酸，「原來...美國的副總統是台灣人，難怪台美關係奸若磐石」。

其他網友就在貼文底下表示，「華視又...」、「我們是美國的一州」、「想看笑話就轉華視新聞吧」、「NCC都當沒看見」、「華視誇張。娛樂台嗎」、「另類的收視率」。

「全球新冠肺炎高峰會」今年是首度由美國舉辦，美國總統拜登為會議主持人。陳建仁在預錄影片中表示，陳建仁在預錄影片中表示，台灣自2020年4月起，透過公私協力，已提供全球80餘國價值超過7千萬美元的醫療物資，其中包括提供索馬利蘭15萬劑的高端疫苗。陳前副總統並代表我國政府宣布，為善盡國際義務，台灣承諾將再捐贈150萬美元，以協助提升全球疫苗覆蓋率。

陳建仁另強調，新冠肺炎顯示全球衛生危機不僅威脅生命，更可能危害民主、人權及善治；「台灣模式」已向世界證明，現代民主國家可秉持公開透明並運用科技對抗疫情。台灣將持續與民主夥伴合作，與國際社會分享經驗。