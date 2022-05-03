華視把蔡英文變「蔡EE」、蘇貞昌變「總統」　她轟NCC：繼續裝睡？

▲華視六度出包。（圖／翻攝自匿名公社）

記者徐政璿／台北報導

連環出包！華視今（3日）第6度打錯字，中午12點41分時新聞標題寫「劉任遠接任空軍司令，蔡EE總統親自授階」，誤將總統蔡英文名字打成「蔡EE」，再度引起一片批判聲浪。對此，國民黨立委李貴敏抨擊，NCC還要繼續裝睡？

華視新聞台在短短兩週內出包6次，20日上午7時快訊跑馬出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」等字樣；同日9時緊急製作道歉跑馬時又出包，出現錯誤的天災訊息。

24日午間新聞報導總統滿意度時，又將行政院長蘇貞昌官銜誤植為「總統」；30日播報美國職棒新聞，又將美聯中區的球隊隊徽搞錯，將明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇家隊；今天又發生第6次錯誤，將蔡英文打成蔡EE。

對此，李貴敏表示，這種不專業的錯誤實在太頻繁了，新聞台固然有著24小時競爭的壓力，越求快越容易出錯；尤其在人力短缺的窘境下，還要接下52台重擔，不該一錯再錯吧。

李貴敏說，令人費解的是，華視接受農委會每月至少數10萬公帑為其經營臉書等社群媒體，據媒體報導，華視還因而另聘4名小編來應付這些工作。若華視真的人力不足，又狀況連連，為什麼不補進所需的記者、編輯等新聞專業人員？

李貴敏更抨擊，從華視出包到今，各界指責累累，但NCC就是不理，NCC還要繼續睡嗎？難道期待大事化小、小事化了？絲毫不見監管或履行職責的企圖心，只讓人懷疑NCC祗想護航到底，繼續無視華視一而再再而三的離譜事件。

針對把蔡英文名字誤植成「蔡EE」，華視回應表示：「再度發生失誤，華視除向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。」

華視聲明全文：

華視新聞午間標題再次發生錯字，事發過程特此說明。

為嚴格審核相關新聞內容，華視新聞台於各時段再加派編審。

當值彭姓編審審核文稿，卻誤將審核標示「E」加入正確標題，導致錯誤內容於午間新聞出現10秒鐘。由於該員亦為4/20早上7點晨間新聞出錯之相關人士，將加重懲處。

再度發生失誤，華視除向全國觀眾致上最深歉意，也向總統蔡英文女士誠摯道歉。

▼中華電視公司。（圖／記者李毓康攝）