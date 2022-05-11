阻斷傳播鏈！上海強制入戶消毒　北京「24小時處置」不漏一人

▲上海針對老舊社區、城區「強制」入戶消毒。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

北京和上海防疫不斷升級，被大陸網友認為「京滬聯手打組合拳」。北京防疫小組昨10日特別指出，堅持24小時處置法則，做到不失一處、不漏一人；上海也傳出，「一人陽性，整棟轉移」。外界擔憂大陸官方「清零」手段只會更加嚴厲，不會鬆懈。

尚未完全解封的上海，已經封閉一個多月，現在又針對部分建築區域有新措施。上海市疾控中心副主任孫曉冬昨表示，9日的2千多例新增陽性感染者中，大多數都是在隔離管控中發現。

孫曉冬指出，從地區分布上來看，陽性感染者中90%以上都來自於中心城區和近郊區，這些地區都是老舊社區和巷弄與城鄉結合，包括城中村比較集中的區域。

針對這些老舊區域，上海正在開展進入民居進行消毒，9日晚，網傳上海黃浦區淮海中路街道西成裡進行「強制入戶消毒」，引發居民群眾擔憂。

官方只回應，「開展入戶消毒是整個疫情防控的重要一環。」言下之意，消毒工作必須繼續進行。

另外，上海網傳「一人陽性，整棟轉移」的說法，引起不少上海網友恐慌，甚至有網友提議，社區有人陽性，大家千萬不要通報，整棟樓居民輪流餵養治療，直到康復為止，儘管官方證實燈是假消息，已經充分顯示民眾高度反彈的情緒。

針對「一人陽性，整棟轉移」傳言，孫曉冬只強調，具體還需要根據現場調查和風險評估的結果等進行綜合判定，絕不能搞簡單化、一刀切。

▲北京進入大規模常態化核酸檢測。（圖／路透社）

另外，北京市政府的防疫措施再升級，北京市委宣传部副部长徐和建昨表示，堅持「24小時處置法則」，第一時間鎖定風險點位和風險人員，第一時間落位管控到位，做到「不失一處、不漏一人」。

昨天會議指出，北京防疫是「屬地」防控責任，各區落實屬地責任，做好自己工作範圍內防疫工作。另外，北京進入常態化核酸檢測，要擴大檢測點，方便民眾就近檢測，確保檢測全覆蓋，加強現場秩序維護，不能群聚。