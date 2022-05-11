上海孕婦買雞蛋分鄰居釀禍！志工「上級指示」深夜上門…強逼上繳

▲孕婦低價賣雞蛋給鄰居竟遭志願者舉報。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

上海日前傳出一個孕婦將自己買的雞蛋低價賣給鄰居，竟遭同樣在販售雞蛋的志願者舉報。2名志願者更在深夜上門要求該孕婦簽保證書和交出雞蛋，並稱是「上級指示」，影片上傳後引發大陸網友抨擊要求徹查，「這是志願者還是黑社會？哪個上級？為了幾個雞蛋？」目前，影片瀏覽人次已經超過580萬人，相關部門尚未就此事回應。

微博用戶「鋼筆様子」日前發文指出，上海浦東新區一處公寓因為一板（30個）雞蛋爆發糾紛。影片中身穿紅衣服站在一旁的是志願者，在微信群裡賣一板雞蛋40元（人民幣，下同），但該名孕婦日前因為多買雞蛋分送一些給鄰居，鄰居因為不好意思給了孕婦30元，孕婦竟因此被該志願者舉報「非法團購」。

孕婦隨後將30元退還給鄰居並簽了保證書，但兩名志願者仍在深夜上門要求她明早交出雞蛋。該孕婦在影片中崩潰大哭，「我在群裡把錢把紅包發給大家了，你這麼咄咄逼人，大半夜的，我保證書也寫了，錢也退了，我請大家吃個雞蛋怎麼了？我都躺下了，我在被窩裡偷偷哭。」

期間，一名志願者仍多次要該名孕婦「交出雞蛋」，他在影片中提到，「現在問題是第一，妳確定妳所有雞蛋都在這裡，後續有雞蛋跟妳沒有關係；第二不是妳說是團購，我說是團購，現在是上面說這批物資要收回，上級部門是說明天早上要把雞蛋收回來。」

隨後，孕婦要求要和該名志願者所稱的「上級部門」聯繫，釐清團購的定義才願意交出雞蛋。該名孕婦多次強調，「我沒有團購憑什麼退？」雙方爭執不下，孕婦更大罵，「團購雞蛋風險在哪裡？你們不配當志願者。」

微博用戶「鋼筆様子」後續補充稱，影片中的兩個人在小區裡自己報名的志願者，但其中戴著工作牌的人卻自稱自己是防控辦的人，事實上也沒有相關部門授權他們去沒收雞蛋和寫保證書，「他們卻拿著雞毛當令箭大半夜衝上門兩次」。

對此，大陸網友怒罵稱，「假借公益之民做生意」、「是志願者還是黑社會？上級到底是誰？誰要求收雞蛋的？必須徹查」、「在廣東都是有錢人做公益當志願者，上海呢？」、「現在有個別志願者打著公益旗幟賺黑心錢」、「政府不給物資供給，居民自己想辦法買物資就成了團購？」。