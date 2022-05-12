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大陸 大陸焦點 特派現場

上海社區憂傳播病毒「活魚不能進」！志工當街摔死　網友群嘲荒誕

記者鄭思楠／綜合報導

上海雖然疫情趨緩，卻還是頻生亂象。上海近日一名身著防護服人員，因為小區不准活魚進門，只好在門口將魚摔死後才送進小區，引發熱議。有網友形容畫面荒誕，嘲諷「摔魚是不是能把病毒摔死呀」？

事發小區位於靜安區大華陽城花園，網傳影片顯示，一名身著防護衣的男子在小區門口，徒手將運往小區的生鮮活魚逐條摔死，旁邊還有工作人員說，「摔一下就好了，多摔一下。」

▲▼上海男子當街摔死團購活魚。（圖／翻攝自影片）

▲上海男子當街摔死團購活魚。（圖／翻攝自影片）

據了解，摔魚的男子是負責幫助小區居民團購物資的代表。居委會工作人員表示，活魚是小區居民自行團購的，但因與之前報備的「冷鮮魚」描述不符，「如果報的是活魚，我們肯定是不給過的。」

事件引發熱議，微博上有醫生表示，冷鮮低溫環境下病毒活的時間更長，「活魚至少目前沒看到有新冠寄生的說法，但是他們不管，一貫的蠻橫氣勢，壓倒一切！」、「不是說只有上海，哪裡都一樣，無知的人最固執最堅決。生魚憂患死魚安樂」。

不少網友傻眼驚呼，「上海發生啥，我都不覺得意外」、「這裡都沒水，這魚還用摔嗎？不摔一會兒也死了」、「也不一定是固執就是想試試自己的權力好不好使」、「一個原因是無知，一個原因是展現手中『權』，其實最主要的原因是壞」。

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