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確診喉痛食不下嚥　營養師：可選擇軟質食物、喝綠茶冰牛奶

▲南投醫院營養師黃淑敏針對確診者給予飲食建議。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院營養師黃淑敏針對確診者給予飲食建議。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

目前台灣每日確診人數仍持續攀升，新冠肺炎病毒已在身邊、人人都可能感染；衛福部南投醫院指出，大部分感染者無明顯症狀或症狀輕微，隔離期間多休息即可自行康復，呼籲確診民眾莫慌張，而營養師也為輕症患者提供飲食建議，以補充營養並降低不適感。

南投醫院營養師黃淑敏表示，omicron確診患者可能出現鼻塞、咳嗽、流鼻水等症狀，有人喉嚨疼痛難耐，甚至痛到無法進食，除了止咳化痰及止痛藥物，足夠的蛋白質、維生素等營養補充也可提升免疫、讓疾病恢復較快，可多選擇6大類食物（全榖雜糧、魚肉蛋肉類、蔬菜類、水果、油脂與堅果種子類、乳品類），並將食物煮軟，待稍微涼了之後再食用，以避免過燙刺激喉嚨。

黃淑敏說，還可挑選富含維生素B、A及C的食物，幫助傷口癒合及提升免疫：維生素B群含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶、雞蛋、魚類，維生素A含量較多的食物有肝臟、蛋黃、奶類、胡蘿蔔、深綠色蔬菜，維生素C則多存在蔬菜及水果中如芭樂、奇異果、深綠色蔬菜中。

許多民眾因喉嚨疼痛，選擇冰淇淋或布丁等冰涼滑順的食物來緩解不適，但黃淑敏建議，若咳嗽嚴重應避免吃太多甜食及辛辣食物，因甜食會造成口乾，反而更易引起咳嗽，辛辣食物則會刺激傷口、加速疼痛；黃淑敏表示，綠茶裡的兒茶素有抗菌功效，可適量飲用，若是兒童也可給予冰涼的牛奶紓緩喉嚨不適。

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