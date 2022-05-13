全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

▲一名雙寶爸表示，2名孩子半夜發高燒送急診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土病例突破6萬與單日死亡個案雙創新高。宅神朱學恒近日就接獲一名網友陳情，對方表示他們一家四口都確診，太太和孩子出現症狀時，排了2個小時才買到的5支快篩，晚上2名孩子又接連發高燒，還出現又咳又吐的症狀，嚇得他趕緊將孩子們到台大醫院掛急診，他也痛批政府，「我知道要共存我也知道會染疫，但不知道會那麼快。」

朱學恒12日轉述一封陳情信，有民眾表示，他的太太跟2個小孩前幾天確診，有一些輕症的症狀，小孩年紀分別為6個月和4歲，他因為要帶家人去醫院篩檢，還要幫忙照料孩子，所以快篩陰性的他不能也沒有辦法和家人一起隔離，不過他在幾天後也確診了。

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▲宅神朱學恒。（圖／記者屠惠剛攝）

網友透露，他現在獨自住在公司的工廠裡隔離，老婆擔心他沒工作沒錢，還好白天還可以做些工廠加工的工作，雖然解決了工作的問題，但他也坦言，「此時此刻的我卻心中充滿惶恐，擔心還在隔離的家人是否有什麼狀況，能不能平安健康渡過。」

網友指出，太太和孩子有症狀時，太太抱著孩子排了2個小時才買到的5支快篩，而當晚2個孩子接連發燒，大的又咳又吐，他也顧不得那麼多趕緊將孩子送去台大掛急診，所幸孩子發燒2天後就都退燒了，不過恐怖的經歷也讓他不禁痛批政府，「我知道要共存我也知道會染疫，但不知道會那麼快。」

針對網友經歷，朱學恒也在文中直言，這才是基層人民現在真正的狀況，並點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及防疫指揮官陳時中，狠酸「這哪是我們玩元宇宙的總統，說X話的行政院長，永遠不缺快篩以為感冒要吃抗生素的防疫指揮官可以理解的？」

▼朱學恒曝光網友陳情內容。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

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