　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲一名雙寶爸表示，2名孩子半夜發高燒送急診。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土病例突破6萬與單日死亡個案雙創新高。宅神朱學恒近日就接獲一名網友陳情，對方表示他們一家四口都確診，太太和孩子出現症狀時，排了2個小時才買到的5支快篩，晚上2名孩子又接連發高燒，還出現又咳又吐的症狀，嚇得他趕緊將孩子們到台大醫院掛急診，他也痛批政府，「我知道要共存我也知道會染疫，但不知道會那麼快。」

朱學恒12日轉述一封陳情信，有民眾表示，他的太太跟2個小孩前幾天確診，有一些輕症的症狀，小孩年紀分別為6個月和4歲，他因為要帶家人去醫院篩檢，還要幫忙照料孩子，所以快篩陰性的他不能也沒有辦法和家人一起隔離，不過他在幾天後也確診了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼朱學恒談抖內送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宅神朱學恒。（圖／記者屠惠剛攝）

網友透露，他現在獨自住在公司的工廠裡隔離，老婆擔心他沒工作沒錢，還好白天還可以做些工廠加工的工作，雖然解決了工作的問題，但他也坦言，「此時此刻的我卻心中充滿惶恐，擔心還在隔離的家人是否有什麼狀況，能不能平安健康渡過。」

網友指出，太太和孩子有症狀時，太太抱著孩子排了2個小時才買到的5支快篩，而當晚2個孩子接連發燒，大的又咳又吐，他也顧不得那麼多趕緊將孩子送去台大掛急診，所幸孩子發燒2天後就都退燒了，不過恐怖的經歷也讓他不禁痛批政府，「我知道要共存我也知道會染疫，但不知道會那麼快。」

針對網友經歷，朱學恒也在文中直言，這才是基層人民現在真正的狀況，並點名總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及防疫指揮官陳時中，狠酸「這哪是我們玩元宇宙的總統，說X話的行政院長，永遠不缺快篩以為感冒要吃抗生素的防疫指揮官可以理解的？」

▼朱學恒曝光網友陳情內容。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▼朱學恒曝光網友陳情內容。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所 ）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

人妻痛訴前夫「霸占」共有物　網友一看開嗆：討客兄還寫那麼長

快訊／花蓮22：47發生規模4.2地震　最大震度4級

二戰子彈惹麻煩到現在　186年佳里「善行寺」被害漏水

都像甜甜圈！中研院曝「自家後院黑洞」影像：證明愛因斯坦是對的

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與跨國研究：發現距離地球更近黑洞

快訊／新北福和橋塞爆！汽車開機車道卡死　網傻：撞了好幾台機車

超商咖啡「哪款適合新手入門？」內行曝攻略：從這2款開始

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

尹汝貞「奧斯卡是資本主義的極致」吐名言　曾自掏腰包買紅毯禮服：沒品牌贊助我

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

人妻痛訴前夫「霸占」共有物　網友一看開嗆：討客兄還寫那麼長

快訊／花蓮22：47發生規模4.2地震　最大震度4級

二戰子彈惹麻煩到現在　186年佳里「善行寺」被害漏水

都像甜甜圈！中研院曝「自家後院黑洞」影像：證明愛因斯坦是對的

「台灣女生很好賣」她揭海外高薪工作真相：10個出去只有1個回來

首波梅雨周末到！2地區「低溫剩17°C」　一圖看4天雨彈狂轟熱區

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與跨國研究：發現距離地球更近黑洞

快訊／新北福和橋塞爆！汽車開機車道卡死　網傻：撞了好幾台機車

超商咖啡「哪款適合新手入門？」內行曝攻略：從這2款開始

T1季後賽開打倒數　聯盟徵求最佳「攝」手

洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒　

柯瑞放話「打爆」灰熊遭狠打臉　勇士狂輸！格林嗨揮毛巾惹議

全家染疫「2孩高燒又咳又吐」送急診！他點名3人怒批：這才是現況

印度夯華語　學校與台灣互動多

陳喬恩新婚1個月…突公開合照「放閃前男友」！網虧：幸福滿出來

單場50分32籃板史詩紀錄　辛巴奪PLG職籃4月MVP

布里悍多休一天正常先發　樂天改推霸林爵上陣

嘻小瓜「有鬍子變超man」罕見造型曝光！　網驚呼好帥：荷爾蒙爆發

配合打贏上海疫情　陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

生活熱門新聞

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

確診康復後「出現1後遺症」！過來人秒懂狂點頭

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！她從嘴裡拉出黑Q毛

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

第2次捕捉到黑洞影像！中研院參與研究

首波梅雨周末到！4天雨彈狂轟熱區出爐

首張黑洞影像後　中研院與全球連線發布新發現

好市多熱銷食物「悄悄漲價」　她搶到1包不剩！

都像甜甜圈！中研院曝「自家後院黑洞」影像：證明愛因斯坦是對的

人妻痛訴前夫霸占共有物　網開嗆

二戰子彈害186年佳里「善行寺」漏水

快訊／花蓮22：47發生規模4.2地震　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

大陸國家移民管理局黨組10召開會議，專題研究加強疫情的防控方式，決定嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制公民非必要的出境活動。

確診怎麼吃才對？營養師傳授「6大重點」

確診怎麼吃才對？營養師傳授「6大重點」

蔡英文一句「防疫成績好」挨轟　陳時中緩頰

蔡英文一句「防疫成績好」挨轟　陳時中緩頰

百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

百萬美國人染疫死亡　超過舊金山或西雅圖人口

桃園女「快篩陽」猝死　相驗結果出爐

桃園女「快篩陽」猝死　相驗結果出爐

關鍵字：

確診朱學恒2孩蔡英文蘇貞昌陳時中台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

陸籍女台南賣春落網！待小套房2年不敢出門

確診康復後「出現1後遺症」！過來人秒懂狂點頭

女星採訪「恐怖老鼠屋」慘遭屋主毆臉！節目組報警

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女星舌頭破半年「傷口長白斑」！　醫生一看…結果嚇翻

用餐人數下滑！飯店Buffet縮減餐期

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！她從嘴裡拉出黑Q毛

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

網羨美國免費領快篩！她曝：市售沒比台灣價格更低

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面