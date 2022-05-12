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社會 社會焦點 保障人權

獨／我咳嗽...前面排隊PCR民眾脫罩戳鼻孔　確診醫護：想到就恐怖

▲▼署立台北醫院火警 。（圖／記者姜國輝攝）

▲部立台北醫院實習生確診，質疑院內即時疫情不透明及病患分流措施未嚴格執行。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

關於部立台北醫院爆發院內醫護群染問題，爆料人透露，他大學就讀醫療復健相關科系，目前與同學都在部立台北醫院實習；由於國內4月中旬疫情爆發後，他的實習單位及院方並未進行病患分流管控，導致院內不少醫護確診，加上病人日常就醫仍得進行，形成輕症、無症狀確診者入院，導致院內醫護持續感染的惡性循環，連他自身篩陽、PCR確診，也只填寫院內表單回報，「究竟醫院有多少醫護感染，我問每個人、大家都說不知道。」

當事人在確診前就已經聽聞，目睹部分醫護同事因確診就醫，但頻頻向院內醫師打聽該院內確診人數，卻無法得知，僅知道若醫護同仁有篩陽、PCR確診，只能透過網路雲端表單向院內感染科回報，若該科確診人數較少，高層會直接打電話統計，到4月下旬由於感染人數增加，該科已使用EXCEL表單來統計。

▲部立台北醫院實習生確診、質疑院內即時疫情部透明及病患分流措施未嚴格執行，他們想私下提醒病人，但均陸續確診。（圖／記者張君豪翻攝）

當時實習生每天到院已非常惶恐，「最少有幾十名醫護確診、一定有、每個部門都這麼多人確診」，他反映門診、復健科室相關患者及陪病、看護者眾多，但目前醫院僅對住院、陪病者採取嚴格篩檢，疫情進入社區傳播階段，僅靠刷健保卡根本無法篩檢防堵院內疫情擴散，在他反映院內感染情況時，他和其他實習同學均已確診，「這場實習根本就是一場惡夢。」

更誇張的是，爆料者確診後，致電衛生局詢問就醫方式，搭乘防疫計程車到另家公立醫院，結果治療領藥過程更讓他傻眼，他說當時雖然帶著口罩，但已確診病發，頻頻咳嗽，居然被安排與來做PCR篩檢民眾一起排隊，確診者跟一般民眾排隊等PCR篩檢、領藥治療，政府規定的醫院防疫的分流措施形同虛設。「我前面排隊正脫下口罩，準備戳鼻孔的民眾，然後我在這裡咳嗽、想到就超恐怖的。」

爆料實習生更進步指出，上述的院內感染醫護名單不透明、科室感染比例也無法知悉，但部分醫療行為很多業務都是跨科室進行，例如急診病患後送各科室病房、或是慢性病患康復須從病房移到復健科診斷，患者醫護經常跨科室跑來跑去，若連院內醫護自己人染疫狀況都無從評估，那無怪疫情擴散如此之快

對此部立台北醫院回應，目前全國疫情已進入社區傳播階段，醫院進出都需刷健保卡及量測體溫，可篩除一定的居隔匡列民眾、醫院也每天召開防疫會議針對院內感染、防疫措施不斷精進，各科室的防疫物資、消毒酒精也儲備充足；但院方對於院內醫護確診人數、及醫護院內感染有無擴大情勢，並沒有具體回應。

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