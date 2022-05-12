獨／實習生揭部北醫院隱匿感染數　爆料者確診嘆：不知院內情況

▲部立台北醫院傳出醫護接連確診、院內醫護基層卻看不到確診人數名單，醫療人員私下透露，不少醫療機關都採取醫護確診統一控管，但醫療作業經常跨科別，讓基層醫護人心惶惶 。（圖／記者姜國輝攝）

記者張君豪／新北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷蔓延，日前卻有醫護人員出面控訴部立台北醫院院內防疫幾乎放空，爆料者透露在該院實習疫情爆發後，他們都無法知道院內感染人數，只會叫醫護人員定期篩檢，每天透過雲端表單填寫篩檢結果，每天都有醫護人員確診居隔，甚至連實習生都得頂替上場照護病人、陪病人復健，但確診者與健康民眾間根本沒作分流，甚至連未打第三劑的民眾也可入院看病復健，該院已爆發多次院內醫護人員感染、工作者人心惶惶。

《東森新媒體ETtoday》記者日前訪問到這名確診的醫護實習生，他從今年1月分發到部立台北醫院復健科實習，工作到4月疫情爆發，他聽聞院內很多醫護都確診隔離休養，但因為該科實習必須處理門診病人、復健科各項目類別的復健治療服務，基層醫護無得知感染源在哪裡、也不知道到底院內有多少人確診，部立台北醫院院方僅叫基層醫護每天自行快篩，只透過雲端表單統計院內醫護感染人物。

但讓人詬病的是，投訴人說由於復健科業務相當好，疫情嚴重期間仍有不少患者前來看診復健，加上現行防疫制度，進出醫院只要量體溫和刷健保卡，僅能限制遭匡列隔離、或發燒患者入院，對於大量無症狀、輕症感染者根本沒有任何門禁限制，民眾沒施打疫苗也可入院看診復健，增加醫護人員風險。

加上該院復健區空間不大，加上前來復健多是腦血管疾病、慢性病及銀髮族居多，陪伴復健的家屬、外傭、大量病患加上為數眾多的陪病者，全部擠在空間不大的復健室中、加上復健醫護人員需全程在旁指導、陪伴，堪稱染疫高風險的溫床。

▲部立台北醫院驚傳院內醫護接連確診，爆料者向媒體投訴院內防疫分流問題時，自身也確診。（圖／記者張君豪翻攝）

加上院內部分復健患者屬於身心障礙或者列管精神病患者，該族群幾乎都沒師打新冠疫苗，也造成該區醫療人員的負擔，近期接連傳出醫護、復健師、實習生確診疫情。多數醫護人員認為若沒有更積極的防疫管制措施、或者適度限流病人到診數，「只能說大家都很無奈、因為早晚都會確診。」

但不幸的是，截至記者發稿前，該區病人到診人數並未減少，投訴人說，後來醫護有陸續確診的情況，就輪到未確診的員工去分擔確診醫護的工作。投訴人表示，某些科室進行復健每天上午診可以收到80人以上，還有下午診班跟夜間門診，幾乎每天都是破百位患者上門，但病人有多少確診、無症狀帶原，除非健保卡駐記或者主動進行快篩發現外，根本就無法掌控，記者電訪投訴人當天，才發現憂心醫院防疫分流問題的爆料者也已確診，正在就醫居隔中。

對於防疫者的憂心，記者12日電訪部立台北醫院，該院公關發言人回應：部北院內疫情管控相當嚴格，每天各科室主管都須召開全院防疫會議，掌控院內確診醫護人數，做好分流管制，並會在院內各科內部會議揭櫫相關必要數據，讓基層醫護做好完善保護，絕無隱匿確診同仁情事。

部立台北醫院表示，目前院內防疫措施均遵守中央流行疫情指揮中心政策，唯疫情已進入社區傳播階段，民眾進入院區都需刷健保卡檢查有無居隔駐記、也會量體溫後才放行，住院及陪住民眾都須經快篩、PCR檢測陰性才能放行，絕對會做好嚴格把關。

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