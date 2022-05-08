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產婦確診新冠　部北醫院順利接生臍帶繞頸胎兒「寶寶PCR陰性」

▲▼部立台北醫院順利接生臍繞頸胎兒。（圖／部立台北醫院提供）

▲產婦確診新冠肺炎，胎兒PCR為陰性。（圖／部立台北醫院提供）

文／中央社

醫護全副武裝上陣與時間競賽以搶救COVID-19確診病患，順利接生臍帶繞頸的新生兒、搶救急性心肌梗塞病患、安撫檢疫中心住民情緒；新北市府說，唯有篩檢分流才能確保醫療運作。

衛福部台北醫院今天發新聞表示，即將臨盆的張姓孕婦，因確診與胎兒臍帶繞頸而轉診到院，今日（8）上午順利產下體重3160克女嬰，已收治嬰兒保溫箱觀察及照護，迎接新生命的醫療團隊也非常感動。

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婦產科醫師林峻宏表示，有照護過確診孕婦的經驗，會注意感染控制與照護流程，孕婦雖超過預產期且擔心胎兒體重與臍帶繞頸，所幸在減少孕婦呼吸道病毒量的前提下自然產，減少嬰兒出生時被飛沫感染的風險。

醫院說，這是台北醫院第1例新冠確診接生；今日動員8名醫護與病房照護員，穿著俗稱「兔寶寶裝」的全身防護裝，醫師不斷透過生產手法為胎兒調整姿勢，接生後，立即為嬰兒採檢PCR為陰性。

台北醫院說，日前，3天內收治7名急性心肌梗塞病患，且因篩檢才得知確診，急診醫護立即聯絡心臟科醫師，安排動線管控緊急送至心導管室，由全身著兔寶寶裝備的團隊接手，全數於到院90分鐘內完成治療。

有1萬例手術經驗的心導管中心主任黃啟銘表示，時間就是生命，血管阻塞是心梗中最危急、致死率最高，病人到院就開始計算搶救時間，當知道病患是確診者，立刻著裝準備，「把防疫做好、裝備穿好，把人救回來最重要，沒在怕的」。

市立土城醫院今天表示，院長黃璟隆特別帶領醫護團隊，透過雲端視訊關懷深坑檢疫所的住民與醫護人員，並以康乃馨祝福母親節。

土城醫院社工周政仁表示，確診及隔離帶來的壓力讓人感到焦慮，家庭支持非常重要；檢疫所醫護人員要照顧住民無法回家過節，面對高壓多變的環境，要學習調適心情，才能釋放壓力。

新北市長侯友宜今天視察石門區地方建設時接受聯訪被問到，民眾反映在汐止國泰醫院急診室排隊7、8個小時，等不到就醫與採檢，如何解決醫療量能的問題。

侯友宜表示，醫療量能一直都足夠，最重要的是篩檢民眾要分流，減少浪費公衛與行政人力，以轉換居家照護病患，才能確保醫療量能。

侯友宜說，也要儘速實施將快篩陽視同確診，並簡化醫療人員作業行政流程一次到位，才能根本解決問題，若不快速調整步伐，再多的醫事人力都無法確保中重症患者，這才是風險。另盼快篩試劑的數量一定要充足，否則政策就很難推動。

▲▼部立台北醫院順利接生臍繞頸胎兒。（圖／部立台北醫院提供）

▲部立台北醫院順利接生臍繞頸胎兒。（圖／部立台北醫院提供）

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