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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯批衛福部「在騙人」　去年6月起逾40家廠商申請輸入唾液快篩　

▲徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

▲徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部次長薛瑞元4/27答詢時，稱沒有廠商申請唾液快篩，但食藥署兩天後突核准高端大股東「福又達」輸入韓國唾液快篩，被質疑圖利特定廠商。對此，國民黨北市議員徐巧芯11日表示，去年6月開始，早就有40多家廠商申請，衛福部根本在騙人。徐巧芯也批評，說了一個謊就必須用更多的謊來圓，現在沒特偵組，監察院又總是在睡，只能靠人民自己查政府不法與弊端。

徐巧芯10日下午在臉書表示，先前她就說過，有認識的企業家告訴她，去年10月時他們向某生技公司詢問是否能引進唾液快篩供員工使用，當時對方回應「應該快了吧，看政府什麼時候核准」。一直到現在已經又拖了半年，仍然沒辦法進口。結果唯一萬中選一通過的只有「福又達」一款。

徐巧芯說，她也把以上的資訊告知立委林奕華，結果今天國民黨團找出資料，證實了她自己當時的資訊來源，也就是早就有廠商申請唾液快篩。

徐巧芯批評，衛福部說什麼是動態的、沒廠商申請，根本在騙人，超過40間廠商，從去年6月開始陸續申請，但最後食藥署都是毛一堆，這個不行那個不對，反正規矩掌握在自己手上，用各種限制卡人，卡著卡著最後剩下背後與高端關係密切的福又達一家脫穎而出。

徐巧芯也提及，她注意到網路上竟然有在「團購」販售福又達快篩，但販售快篩的相關規定不僅包含不能網購，且團購或是透過臉書等社群平台，最高可罰200萬元。徐巧芯質疑，令人好奇的是，全國唯一的唾液快篩福又達沒有被政府徵用嗎？除了藥局通路以外，是否還提供給沒有醫材販售證的廠商？

徐巧芯再批，「真相只有一個，說了一個謊就必須用更多的謊來圓。現在沒有特偵組，能夠幫人民調查政治人物與政府的不法與弊端，監察院又總是在睡覺，只能靠人民自己。大家加油。」

面對藍營指控圖利福又達，衛福部長陳時中11日下午在中央流行疫情指揮中心記者會上回應，沒有圖利問題，講要拿出證據，否則這樣講對公務體系不公平。

陳時中也還原當初在記者會上，被問到唾液快篩時回應「沒看到」的理由，強調當初是媒體提問德國唾液快篩，而非韓國，當時自己並沒有看到有德國商品申請。

食藥署長吳秀梅則說，國內已有10幾家廠商提出家用唾液檢驗試劑申請，但都有文件缺漏情形，現正積極審查辦理中。

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