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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員挺陳其邁！跳船改掛無黨參選　黨部說話了：同情和理解

記者賴文萱／高雄報導

國民黨籍高市原住民議員賴文德今（11）日開出藍議員第一槍，跳船支持陳其邁競選連任，同時宣布年底將以無黨身分參選。對此，國民黨高雄市黨部主委許福明表示，對於賴議員當前的發言同情和理解，但黨部會持續與賴文德議員溝通，希望他能繼續代表黨出戰，希望賴議員能審慎考慮，市黨部也會盡全力輔選。

許福明指出，現在高雄有三個山地原住民選區，分別是國民黨、民進黨及無黨籍各一席，許福明透露，他充分理解賴議員做為在野黨議員面臨爭取資源和建設上面，可能因為與市府政黨屬性不同而受到不平等的對待，他所背負地方選民的期待與壓力可想而知。

▲▼國民黨高雄市黨部主委許福明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨高雄市黨部主委許福明。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於賴文德今日發言，許福明透露，中午有跟賴議員本人當面了解，對於賴議員當前的發言也表示同情和理解。他呼籲陳其邁市長，對於原鄉的建設經費與資源分配，應該要一視同仁，不該因為選區議員政黨屬性不同就出現了差別待遇。

至於賴文德下屆將用無黨籍參選一事，許福明說，他目前已向黨部說明，但黨部會持續與賴文德議員溝通，希望他能繼續代表黨出戰，希望賴議員能審慎考慮，市黨部也會盡全力輔選。

▲▼國民黨高雄市議員賴文德。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨籍高市原住民議員賴文德表態支持陳其邁，年底將以無黨身分參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴文德今天在市議會受訪表態支持陳其邁，他說，好的市長有這樣的努力跟付出，市民當然都有看見，他的努力，我們會有回應，希望他繼續連任為市民打拚，也覺得連任不會有問題。

▲▼國民黨高雄市議員賴文德。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴文德受訪證實，年底希望用無黨身分參選。（圖／記者賴文萱翻攝）

「代表什麼黨參選不重要」，賴文德說，主要是自己的意念如何能夠因應民眾需求跟未來趨勢，這也是他這次不用黨的立場參選，用無黨方式參選。而他也有跟國民黨市黨部報備過，希望能尊重他個人意願，不管是藍綠都要為高雄市民付出，這是民意代表基本的原則。

對於是否擔心黨紀處分，賴文德強調，在制度上如果要處分的話，他可以欣然接受、不會抱怨，該處分就接受，但他的理念跟信念不會更動。

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