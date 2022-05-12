　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

▲▼國史館23日舉行「舊金山和約」及「台北和約」生效70周年研討會 游錫堃。（圖／立法院提供）

▲立法院長游錫堃。（資料照／立法院提供）

記者呂晏慈／台北報導

國史館日前舉辦「舊金山和約及台北和約生效70周年研討會」，國史館館長陳儀深及學者提及「台灣地位未定」，引發藍營反彈。立法院長游錫堃12日上午接受廣播媒體「POP撞新聞」專訪時表示，兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實，台灣在1992年起國會全面改選，到三度政黨輪替，因此，「台灣現在就是一個主權獨立的國家」。

游錫堃4月參與國史館所主辦「舊金山和約及台北和約生效70週年研討會」時，主張依照1952年生效後的《舊金山和約》內容，台灣與中國本就互不隸屬；他今天接受廣播專訪再度重申，「舊金山和約才是終戰條約」。

游錫堃表示，和約形同法律，宣言如同命令，命令碰上法律形同牴觸，當然就失效，「兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實」，從宋楚瑜、馬英九到習近平等人，都引述「開羅宣言」或「波茨坦宣言」內容，卻忽略這些都是二次世界大戰過程的意見書，「國家主權領土要轉移，要參照國際條約」。

游錫堃分析，根據《舊金山和約》第二條，「日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」。游錫堃輔以聯合國憲章內涵，認為「舊金山和約已經否定了開羅宣言和波茨坦宣言」，而日本放棄在台權益後，主權屬於台灣人民；其次，台灣在1992年起國會全面改選，到三度政黨輪替，因此，「台灣現在就是一個主權獨立的國家」。

主持人黃清龍指出，國台辦宣稱因為中方未出席，因此舊金山和約無效；此說法也引起前外交部無所任大使丘宏達於1979年撰文駁斥中共對台主權，黃清龍認為丘的文章與游錫堃對台灣主權的觀念相仿，黃清龍提出疑問，有關中華文化框架如何在「以台灣為主體」的意識發展？游錫堃回應，民眾應存在批判，台灣文化不等同中華文化，但中華文化與其他多元思想建構起目前的台灣文化。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
小嫻2個月前就「受不了金剛」！　深夜1習慣：脾氣差很多
快訊／唾液快篩來了！　販售地點、價格一次看
「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了
輕軌撞擊瞬間曝！　高雄女騎士「無視號誌直直衝」慘遭撞飛
女歌手「右胸摸熱熱硬塊」確診乳癌！備10頂假髮　硬撐演出原因
李秉穎：6月初疫情高峰　若醫療崩盤將改回10＋7
北韓「全國緊急封鎖」原因曝！竟是爆發Omicron感染　人民
何守正發聲！離婚4年曾陷低潮斷聯小嫻　「前妻分手金剛」6字給
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

陳時中稱「我有快篩不用排隊」　朱立倫轟：執政黨缺乏同理心

林為洲考察湖口交流道改建及新增計畫　盼交通部、高公局3年內完工

立院三讀放寬雙重國籍可任公職　銓敘部：僅適用極少數國家

快訊／總統府確診＋2　1名國安會成員、1名蔡英文警衛室駕駛

軍營寢室用薄膜隔離？快篩劑檢查用？　憲兵駁斥還原真相

陳時中到北榮被罵下台　柯文哲視察篩檢站⋯排隊民眾喊：柯P選總統啦

臉書留言「要好好照顧自己」　柯文哲：黃珊珊瘦很多「太操勞」

藍議員挺陳其邁！跳船改掛無黨參選　黨部說話了：同情和理解

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

演技派！弟假裝挨打嫁禍爸 媽氣炸狂唸尪：扣你零用錢

游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

陳時中稱「我有快篩不用排隊」　朱立倫轟：執政黨缺乏同理心

林為洲考察湖口交流道改建及新增計畫　盼交通部、高公局3年內完工

立院三讀放寬雙重國籍可任公職　銓敘部：僅適用極少數國家

快訊／總統府確診＋2　1名國安會成員、1名蔡英文警衛室駕駛

軍營寢室用薄膜隔離？快篩劑檢查用？　憲兵駁斥還原真相

陳時中到北榮被罵下台　柯文哲視察篩檢站⋯排隊民眾喊：柯P選總統啦

臉書留言「要好好照顧自己」　柯文哲：黃珊珊瘦很多「太操勞」

藍議員挺陳其邁！跳船改掛無黨參選　黨部說話了：同情和理解

小黃卡、健保卡拿出來！住飯店「免費爽吃早、晚餐」　再送海陸火鍋

婆婆護劈腿兒狠賞媳婦巴掌　親媽突現身網嗨翻：救兵來了！

Rosé、貓女跨海撞包！YSL最新「購物包」太好看　火速變爆款

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！　睡覺習慣1關鍵差異：脾氣差很多

峮峮超人氣加持　中信特攻勇奪T1職籃「最FUN主場」

竹科「紅衣上吊宅」加價400萬求售　一原因致民眾問了不買

恐怖畫面曝！後車失控猛撞　自小客卡電桿成廢鐵...駕駛受困

吳念庭解除隔離二軍報到　秀咖啡照久違練球好開心

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」杏一各門市限量100份

睽違13年大改款、新Range Rover Sport亮相　台灣明年第2季導入！

肥鼠搭便車半路被丟包　尷尬愣原地：我太重？

政治熱門新聞

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

柯文哲視察篩檢站　民眾喊選總統

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

柯文哲連躲6次確診危機　親授防疫小撇步

快訊／蔡英文：台灣回歸正常生活關鍵時刻　民眾心理難免不安焦慮

陳時中稱「我有快篩不用排隊」　朱立倫轟：執政黨缺乏同理心

快訊／柯文哲36字送暖　黃珊珊：市長，我比較擔心有沒有傳染給你

徐巧芯：衛福部「根本在騙人」

快篩陽＝確診　北市聯醫每天25門診

放寬雙重國籍任公職　銓敘部：極少數國家

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

快訊／12.8萬兒童僅2.9萬願打莫德納　北市要中央說明能否混打BNT

「九宮格停課」引爭議　北市放寬「脫罩15分鐘班級可停課」

更多熱門

相關新聞

NCC三委員7月任滿　游錫堃接見被提名人：預祝順利

NCC三委員7月任滿　游錫堃接見被提名人：預祝順利

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等3人任期將於7月底屆滿，立法院院會6日將人事同意權案付委。立法院長游錫堃10日接見行政院秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊，以及NCC被提名委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹等3人，祝福提名人都能順利在院會獲得通過，雙方並就通訊傳播等議題交換意見。

快訊／立院累計4立委染疫　游錫堃預告確診數今恐突破「3位數」　　

快訊／立院累計4立委染疫　游錫堃預告確診數今恐突破「3位數」　　

王惠美提供2地點配合立院遷建

王惠美提供2地點配合立院遷建

盧秀燕今增3處可供立法院遷址

盧秀燕今增3處可供立法院遷址

游錫堃會日青年局訪團　拋「台灣絕非中國一部分」

游錫堃會日青年局訪團　拋「台灣絕非中國一部分」

關鍵字：

游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

女子發出「12、0」數字後失聯

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

金剛、小嫻被爆已分手！「個性差異難磨合」搬出愛巢

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

八年級妹偷買房「男友+爸媽全氣炸」！網紅神分析

4300元活海鮮遭調包！他吃冷凍花蟹氣炸

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

大戶賣600張台積電「慘賠9千萬」　網見細節全跪了

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面