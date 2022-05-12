游錫堃：兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實　「台灣是主權獨立國家」

▲立法院長游錫堃。（資料照／立法院提供）

記者呂晏慈／台北報導

國史館日前舉辦「舊金山和約及台北和約生效70周年研討會」，國史館館長陳儀深及學者提及「台灣地位未定」，引發藍營反彈。立法院長游錫堃12日上午接受廣播媒體「POP撞新聞」專訪時表示，兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實，台灣在1992年起國會全面改選，到三度政黨輪替，因此，「台灣現在就是一個主權獨立的國家」。

游錫堃4月參與國史館所主辦「舊金山和約及台北和約生效70週年研討會」時，主張依照1952年生效後的《舊金山和約》內容，台灣與中國本就互不隸屬；他今天接受廣播專訪再度重申，「舊金山和約才是終戰條約」。

游錫堃表示，和約形同法律，宣言如同命令，命令碰上法律形同牴觸，當然就失效，「兩岸一邊一國是鐵錚錚的事實」，從宋楚瑜、馬英九到習近平等人，都引述「開羅宣言」或「波茨坦宣言」內容，卻忽略這些都是二次世界大戰過程的意見書，「國家主權領土要轉移，要參照國際條約」。

游錫堃分析，根據《舊金山和約》第二條，「日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」。游錫堃輔以聯合國憲章內涵，認為「舊金山和約已經否定了開羅宣言和波茨坦宣言」，而日本放棄在台權益後，主權屬於台灣人民；其次，台灣在1992年起國會全面改選，到三度政黨輪替，因此，「台灣現在就是一個主權獨立的國家」。

主持人黃清龍指出，國台辦宣稱因為中方未出席，因此舊金山和約無效；此說法也引起前外交部無所任大使丘宏達於1979年撰文駁斥中共對台主權，黃清龍認為丘的文章與游錫堃對台灣主權的觀念相仿，黃清龍提出疑問，有關中華文化框架如何在「以台灣為主體」的意識發展？游錫堃回應，民眾應存在批判，台灣文化不等同中華文化，但中華文化與其他多元思想建構起目前的台灣文化。