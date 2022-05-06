快訊／立院累計4立委染疫　游錫堃：確診數「今恐突破3位數」　

▲立法院朝野協商。（圖／翻攝自國會頻道直播）

記者呂晏慈／台北報導

本土確診數連日攀高，疫情燒進立法院。立法院長游錫堃6日下午主持朝野黨團協商時表示，截至昨日已經累積4名立法委員確診，另加上職員、助理、警衛、工友和司機等共有86人確診，「今天有可能突破3位數」。

游錫堃今天在黨團協商時表示，截至昨天為止，立法院已累積4名立法委員染疫，另有職員15人、助理20人，警衛18人、工友及司機19人、外包人員7人、國會聯絡人3人，合計已經86人，「今天有可能突破3位數，有可能」。

游錫堃表示，疫情真的有點緊張，依照《立院職權行使法》規定，只要立委人數3分之1就能夠成會，目前還不會影響開會狀況，且立法院視訊會議整備完成，也請朝野黨團交換意見，應該考慮接下來若是疫情緊急，是否要開視訊會議，發生到什麼狀況採取「部分動員」輪班，以及到什麼時候要停會。

國民黨團總召曾銘宗表示，現在疫情嚴重，連立法院都買不到快篩試劑，呼籲院方應該發快篩試劑給所有員工、助理，不然立法院很快就關門了，並建議今年中不要開臨時會；台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，立法院目前看起來非常危險，本會期只剩3週時間，建議比照過去經驗，若是8月疫情稍有趨緩，可以再開臨時會；時代力量立委陳椒華對於暫緩開臨時會持贊成態度。

民進黨團總召柯建銘表示，現在疫情還沒有那麼嚴重，還沒有到停會的程度，若是率先停起來，全國壓力很大，不是很好的示範，建議各黨團針對國營事業預算案不要用「案海」，若是大家都同意，立法院可以把「表決」數位化。

此外，針對國營事業預算案審議時程，朝野黨團達成共識，請各黨團於5月13日將提案送至財政委員會彙整，財政委員會收案後，交各該委員會整理付印相關提案後，於5月17日提供各黨團及相關行政部門參考，基於疫情，請行政部門向黨團進行雙向說明，落實溝通，俾利5月20日後續進行密集協商。