游錫堃會日本青年局訪團　拋「台灣絕非中國的一部分」

▲游錫堃昨晚與日本自民黨青年局小倉將信眾議員一行見面。（圖／翻攝自游錫堃臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「日本自民黨青年局」5月3日至7日訪問台灣，立法院長游錫堃4日晚間接待眾議員小倉將信（ Masanobu Ogura）一行，會中說明了中共霸權崛起後及防範中國威脅的重要性，並提到正式處理台灣地位的國際法律架構是《舊金山和約》，根據此條約台灣絕非中國的一部分；小倉則在致詞時稱，「民主、自由、人權、法治等普世價值不是與生俱來的，必須透過實際行動來爭取」。

游錫堃昨天晚間在民進黨立委邱議瑩、國民黨立委陳以信、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華、立法院秘書長林志嘉、顧問周雅淑陪同下，與日本自民黨青年局訪團見面。

游錫堃透過臉書表示，這是他接任立法院「台日交流聯誼會」會長以來，首度以實體方式與日本國會議員會面，感到無限的高興與溫馨，期盼未來能與青年局及自民黨諸多國會議員一同努力，繼續深化台日邦誼，共同捍衛自由民主價值與印太地區的和平穩定，也會竭盡所能「守護民主台灣、支持自由世界」。

該訪團由自民黨青年局局長小倉將信眾議員擔任團長，團員包括：鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員，以及日本青年會議所幹部等共11人。

外交部日前說明，訪賓在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。