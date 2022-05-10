NCC3名新任委員人事案　游錫堃接見被提名人

▲游錫堃接見「國家通訊傳播委員會」委員提名人。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）委員孫雅麗等3人任期將於7月底屆滿，立法院院會6日將人事同意權案付委。立法院長游錫堃10日接見行政院秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊，以及NCC被提名委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹等3人，祝福提名人都能順利在院會獲得通過，雙方並就通訊傳播等議題交換意見。

NCC3名委員蕭祈宏、鄧惟中、孫雅麗任期將於今年7月31日屆滿，行政院提出3位新任委員名單，為中正大學法律系教授王正嘉、台經院副研究員王怡惠及NCC主秘陳崇樹，任期均自今年8月1日至2026年7月31日止。

游錫堃首先與訪賓合影，並恭喜在座3位被提名委員，隨後李孟諺介紹3位被提名委員，皆來自相關領域，學養與專長具佳，包含法律、金融、電機頻道與通訊專長等，對國家通訊傳播發展定有助益。

游錫堃致詞時表示立法院為合議制，他個人也只有1票，但相信3位被提名委員在李秘書長帶領拜會各黨團充分溝通，祝福提名人都能順利在院會獲得通過，接續由3位被提名委員自我介紹，雙方並就通訊傳播等議題交換意見，晤談約15分鐘，於上午9時45分圓滿結束。

根據行政院提供資料，王正嘉現職為國立中正大學法律學系教授，專長是刑事法、新科技與刑法、網際網路言論與刑法、犯罪新聞報導與刑事法；王怡惠現職則是財團法人台灣經濟研究院副研究員，專長包含產業經濟、電信政策、競爭政策；陳崇樹目前是NCC主任秘書，專長包含通信傳播技術、頻譜管理、通訊傳播監理。