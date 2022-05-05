盧秀燕今增3處可供立法院遷址　游錫堃：相當感動跨黨派推薦台中

▲游錫堃5日與盧秀燕討論國會遷址議題。（圖／翻攝自游錫堃臉書）

記者蘇晏男／台北報導

國會遷址討論多年，立法院長游錫堃5日上午率團拜會台中市長盧秀燕，就「新國會園區選址」交流意見。台中市府今又新增3處可供遷址，包括清泉崗營區等。游錫堃事後透過臉書表示，看到台中立委今不分黨派一致推薦台中，相當感動；希望媒體能多報導台中優勢，凝聚社會共識。

游錫堃5日在立法院副院長蔡其昌、秘書長林志嘉等人陪同下，上午10時赴台中市政府拜會盧秀燕和市府團隊，就立法院遷（改）建地點進行意見交流。立委楊瓊瓔、曾銘宗、民眾黨張博崴副組長等皆出席會議，立委江啟臣則透過視訊與會。

游錫堃會前致詞表示，台中市在地理交通上四通八達，是六都中心點，在台灣民主發展史上，被尊為「台灣議會之父」的林獻堂先生就是台中人。林獻堂結合蔣渭水、蔡培火、蔡惠如等有志之士，大力推動台灣民主，啟迪了一整世代台灣人民的民主思潮，後來台灣省議會也因此設於台中。由此可見台中在台灣的民主政治歷程中厥功甚偉。

游錫堃指出，基於區域平衡發展，台中市政府過去曾提出「首都減壓、國會先行」的說帖，在座的蔡其昌、楊瓊瓔江啟臣等都在立法院據理力爭，建議立法院遷建台中市。此外，國民黨團的曾銘宗、台灣民眾黨團的張博崴、立委林靜儀、何欣純員、莊競程和黃國書等也一直給予關注。盧市長市政府團隊也積極的提出了許多地點，令人振奮。

截至目前為止，立法院建議遷建的地點總計有23處，其中位於台中市的有4處，包括：成功嶺、台中高鐵車站特定區、烏日兵工整備中心及現在的立法院民主議政園區。

對於今天市府團隊又另行新增干城商業區、台中都會公園及清泉崗營區等3處地點，游錫堃表示很高興，他事後也透過臉書說，看到台中選區的委員們今天不分黨派 一致推薦台中，相當感動。

但游錫堃也指，國會是合議制，候選場址仍需經由遷改建特種委員會審議及表決。希望媒體朋友也能多多報導台中的優勢，讓全國人民了解，凝聚社會共識，民意支持很重要，期盼在自己任內遷建地點能定案。