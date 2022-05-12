小馬可仕宣布贏得總統大選　菲律賓代表處推文祝賀

▲菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

菲律賓已故獨裁者馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）11日在亡父墓前憑弔後不久，宣布贏得總統大選，並矢言要成為「所有菲律賓人」的領袖。對此，外交部發言人歐江安12日在例行記者會答覆媒體提問表示，我國駐菲律賓代表處已在第一時間發布推文祝賀，台灣期待與菲律賓新政府深化雙邊實質友好關係。

菲律賓在今年5月9日舉行總統選舉，依據目前開出超過98%票數，小馬可仕贏得過半數選票。

歐江安表示，我國政府誠摯祝賀小馬可仕先生贏得選舉，我國駐菲律賓代表處已在第一時間發布推文祝賀。對於菲律賓人民透過民主程序，和平展現民意，外交部表達敬意，並期待與菲律賓新政府深化雙邊實質友好關係。

歐江安表示，台灣與菲律賓兩國地理位置鄰近，人民往來密切，目前約有15萬名菲律賓籍移工及新住民居住在台灣。菲律賓是我國推動新南向政策的重要合作夥伴；在全球經濟受到疫情衝擊、產業供應鏈重組的國際情勢下，菲律賓更成為台商積極佈局投資的國家之一。

▼菲律賓代表處推文祝賀。（圖／翻攝自Taiwan in the Philippines推特）