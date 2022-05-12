清冠一號搶翻！輝瑞口服藥孕婦可用　3款藥「禁忌、副作用」一次看

▲輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透社）

記者楊晏琳／整理報導

國內目前除2款進口新冠肺炎口服藥，默沙東莫納皮拉韋及輝瑞Paxlovid，陽明交通大學研發的中藥「清冠一號」也納入公費處方用藥。不過，3者適應對象、症狀及禁忌各有不同，若服用不慎，可能導致藥物交互作用、危及身體健康。為更清楚了解藥物用途，《東森新媒體ETtoday》整理3款口服藥物的差異，供民眾參考。

目前3種口服藥均為醫師處方用藥，確診者須由醫師開立處方後才能取得藥物使用，居家照護者可透過健康益友App或藥師公會官網「送藥到府專區」查詢、聯繫藥局，由親友代領或藥師送藥到府。

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輝瑞Paxlovid

適應症狀／對象

Paxlovid獲世界衛生組織WHO背書為「尚未接種疫苗、年長者、免疫功能低下」新冠肺炎患者最佳選擇。根據指揮中心資料， 具重症風險因子任一， 發病5日內未使用氧氣，年齡12歲以上、體重40公斤以下，輕度到中度確診者即符合用藥需求。

台大醫院前感染科醫師林氏璧則指出，Paxlovid並非所有人都需要，主要用於65歲以上，或有重症風險病患，在有症狀的5天內，仍為輕症時使用。

重症風險因子如下：

年齡≧65 歲／癌症／糖尿病／慢性腎病／心血管疾病（不含高血壓）／孕婦（新增）

慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）／結核病

慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）／失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）

精神疾病（情緒障礙、精神分裂症）／失智症／吸菸（或已戒菸者）／BMI≧30／影響免疫功能之疾病（HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。

※補充說明：指揮中心昨（11）增列「孕婦」為適用對象，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可適用。

用法與用量

每次服用2錠Nirmatrelvir與1錠ritonavir，每日2次，共服用5天。

常見副作用

腹瀉，輕微血壓高，肌肉痛，肝臟問題含食慾不振、黃疸、深色尿液、淺色糞便、皮膚搔癢、胃痛等。

使用禁忌

Paxlovid與10大類藥物具禁忌，並與35類藥物會產生交互作用，包括止痛藥、心血管藥物、抗痛風藥、抗癌藥、抗HIV藥、精神病藥等多種相關藥物，10大禁忌如下：

1. α1-腎上腺素能受體拮抗劑：alfuzosin

2. 鎮痛藥：pethidine、piroxicam、propoxyphene

3. 抗心絞痛藥：ranolazine

4. 抗心律不整藥：amiodarone、dronedarone、flecainide、propafenone、quinidine

5. 抗痛風：colchicine

6. 抗精神病藥：lurasidone、pimozide、clozapine

7. 麥角衍生物：dihydroergotamine、ergotamine、methylergonovine

8. HMG-CoA還原酶抑制劑：lovastatin、simvastatin

9. PDE5抑制劑：sildenafil（Revatio）用於治療肺動脈高壓（pulmonary arterial hypertension，PAH）

10. 鎮定/安眠藥：triazolam、oral midazolam

此外，Paxlovid具肝臟毒性，肝病患者不宜使用；腎功能異常族群則應調整劑量。

默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）

適應症狀／對象

未使用氧氣且於發病5天內之18歲（含）以上病人，具除孕婦以外之重症風險因子任一，且無法使用其它建議藥物者。

重症風險因子如下：

年齡≧65 歲／癌症／糖尿病／慢性腎病／心血管疾病（不含高血壓）

慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）／結核病

慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）／失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）

精神疾病（情緒障礙、精神分裂症）／失智症／吸菸（或已戒菸者）／BMI≧30／影響免疫功能之疾病（HIV 感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。

※補充說明：雖Paxlovid可用於孕婦，但基於藥物安全性考量，默沙東口服藥莫納皮拉韋仍不適用於孕婦。

用法與用量

每次服用 800mg（4顆200mg膠囊），每日2次，共服用5天。

副作用

腸胃不適、頭痛、腹瀉、暈眩、噁心。

使用禁忌

莫納皮拉韋使用禁忌較少，僅孕婦、計畫懷孕者不宜服用。不過指揮官陳時中表示，莫納皮拉韋雖可補足無法服用輝瑞藥物患者的需求，但有效性也遜於輝瑞新藥。

清冠一號

適應症狀／對象

中醫師周宗翰指出，清冠一號屬於「治療」藥方，而「非保健」，其主成份有助減緩肺炎和呼吸道症狀，但是未感染者並沒有相關症狀，藥材又偏寒涼，不適合拿來做預防服用。

中西醫師黃獻銘也表示，由於清冠一號的組成中含有寒涼解毒的藥材，用以感染新冠病毒時對抗身體的病毒與發炎反應的；若體內沒有病毒或相應的發炎反應，這些藥材反而成為免疫力的負擔。

用法與用量

成人每次1包（10g），餐後服用，一天1～3次。

副作用

黃獻銘指出，以國家中醫藥研究所的報告指出，清冠一號在適應症的使用下，無發現中西藥交互作用。但他也提醒，每個人體質與用藥不同，若有疑慮，可直接諮詢中醫師看診最為妥當。

使用禁忌

中華民國中醫師公會前理事長陳旺全受訪時表示，清冠一號基本上「未有服用禁忌」，惟病患看診時，應詳細與醫師敘述體質、狀況，經判斷後酌量調整藥材或給予飲食建議。