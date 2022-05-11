確診3天「冒1症狀」像被刀割　他痛到睡不著：根本不是小感冒

▲原PO喉嚨痛到像被刀割。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情延燒，新冠肺炎的症狀包含頭痛、喉嚨痛、鼻塞等，就有一名網友發文透露，雖然很多人都說確診不過像是小感冒，但她卻覺得根本是「重感冒」，特別是喉嚨痛到像被刀割。貼文曝光後，隨即引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「確診後喉嚨痛到不行」為題發文，提到他三天前確診，陸續出現了發燒、頭暈等症狀，而目前則是鼻塞，且喉嚨劇痛，像是拿刀往喉嚨割，實在無法入眠。

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原PO進一步表示，因為喉嚨痛，讓他吞嚥也變得困難，就連喝水也變得吃力，要喝很小口才可以，否則就怕會嗆到。他無奈表示，實在不知道這樣的症狀何時才會好，感覺類似於重感冒。

▲清冠一號。（圖／林衍志提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看網路分享，有很不舒服也有沒怎樣的，就是因人而異，但只要是99.7%那部分就是萬幸了」、「症狀輕重還是看個人啦，也有的沒這麼痛」、「痛死，痛到除了睡覺什麼也不想做，每次吞口水都要心理準備」、「我之前確診的時候，反而喝冰水最能鎮靜喉嚨痛」。

還有熱心網友表示，「記得喝清冠一號，很有用，喉嚨會舒服很多」、「你找可以視訊看診的中醫拿清冠一號，症狀狠舒緩」、「請中醫開清冠一號，或是他們會有自己的處方，再痛個一、兩天就會舒緩很多了」。

此外，本站曾報導《清冠一號「申請治療」流程一圖看懂！居家照護可自行預約視訊》、《沒確診能吃？「清冠一號4大QA」醫破解：恐降低免疫力》，若想申請清冠一號，方式包含患者個人預約視訊診療、委託親友至通訊診療之中醫院所領藥，或是由地方政府指定責任院所協助安排。中醫師周宗翰表示，清冠一號可以幫助緩解症狀，減少中重症的機率，不過其屬於「治療」藥方，而非保健，不適合拿來當預防服用。

但是，本站也報導《「清冠一號」不只有確診者需要！中醫師揭「這6類人」更應該服用》，中醫師陳潮宗則認為，確診才能服用清冠一號是錯誤的，「根本就是不對的，誤導大家且延誤病情」，現在正處於病毒傳播高峰期，短期使用清冠一號1/2劑量或是1/3劑量，「1至3個月不會影響健康傷害身體」。