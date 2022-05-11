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因應全台疫情嚴峻　台東縣政府5／10起加強校園防疫

▲台東縣政府宣布自10日起加強校園防疫規範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府宣布自10日起加強校園防疫規範。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為因應全台疫情嚴峻，台東確診案例逐日攀升的情況，台東縣政府教育處經防疫會議討論決議，除了仍維持4月25日的防疫規範外，自5月10日起加強所屬學校室內外課程應全程配戴口罩、暫停游泳課程及游泳隊訓練、研習改線上，如有實體需求應先報教育處核准、用餐以同班級為單位，禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板。另針對住宿生要求用餐以同寢室為原則、宿舍住宿環境加強清消且公共場域須全程戴口罩、如發生確診案時，優先協助學返家進行居照護。

教育處表示，近日學校確診人數日漸增加，台東縣除原有的防疫規範下，特別加強防疫力度，以期降低師生感染風險，10日起防疫規範如下:縣內外交流、賽事等活動:(1)國小及幼兒園暫停縣內外之校外教學及跨校活動；有特殊需求，應說明其必要性並經家長同意專案報府核准，並應檢具快篩陰性證明的防疫計畫。(2)國高中校園如有縣內外交流或是體育競賽，請學校應檢具包含師生於比賽前及交流前快篩陰性證明的防疫計畫報府核備。

校園暫停開放及借用，若有洽公需求，需檢附「施打3劑疫苗之黃卡」或快篩陰性證明。學校課程及研習等:(1)室內外課程(含體育課)應全程配戴口罩。(2)暫停游泳課程及游泳隊訓練。(3)研習改線上，如有實體需求應先報教育處核准。用餐以同班級為單位禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板。學校宿舍防疫規範:(1)要求用餐以同寢室為原則。(2)住宿環境加強清消且宿舍公共場域全程戴口罩。(3)當發生確診案時，優先協助學返家進行居照護。

教育處再次說明，依照教育部停課新制規定，自5月8日起，停課日起算以快篩陽性日為判斷時間起算點，快篩陽性往前推2日(含當日)無學校接觸足跡則不停課。有接觸史則為國高中改為九宮格學生3天防疫假，但授權學校得依實際密切接觸狀況實施從寬彈性的原則認定防疫假，也尊重家長可以幫孩子請防疫假，該請假不列入缺席及評量紀錄；國小及幼兒園則為該班級停課3天。為因應學校可能面對全班停止實體授課、部分實體部分線上等模式，縣府以「視訊軟體」、「設備」與「線上教學工具」等面向，配搭幾種基本簡易的混成教學模組，以提供給本縣教師適合自己班級遠距教學的選擇與學習。

教育處強調，近日兒童確診數不斷增加，為藉由接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學，轄屬各校日前已發放莫德納疫苗接種須知及評估暨意願書進行調查，並充分尊重家長選擇，由其評估並決定是否讓子女接種疫苗。經統計全縣學童同意施打比率為41.6%，已陸續展開6至11歲COVID-19疫苗施打，預計於5月31日校園施打場次全數完成，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。縣長饒慶鈴再次呼籲，為因應本土疫情升高，疫情變化快速，請尚未打滿3劑的民眾盡快施打，保護家人從自己做起。

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