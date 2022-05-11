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快訊／開第一槍！高市府宣布　各校畢業典禮「線上辦理為原則」

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市11日新增3011例本土個案，高雄市政府召開防疫記者會，教育局長謝文斌宣布，今年高雄市各級學校畢業典禮將採線上辦理為原則。

由於教育會考進入倒數，先前高雄市教育局已宣布，國三生5月9日至13日放寬各校調整為線上教學，考前一週（5月16日至20日）調整為線上教學（可採同步、非同步或混成線上教學等方式）。另外，高雄市補習班也因應會考防疫措施，5月14日至5月20日，國三生課程於考前一周改為線上教學。

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教育局今(11日)再宣布，教育會考後至畢業典禮前，學校可視疫情發展狀況，以全三年級為單位，改採線上教學，如仍以實體教學者，學校應尊重學生需求，予以彈性准假，不列出缺席成績計算。

▲高雄市今年畢業典禮將採線上辦理。（圖／高雄市政府）

此外，畢業季進入倒數，教育局長謝文斌也宣布，經審慎評估後，並與各級學校校長研議，高雄市各級學校畢業典禮採線上辦理為原則，也讓家長放心。

有家長對教育部國高中確診個案採「九宮格」方式有所疑慮，高雄市政府教育局今天(11日)表示，高雄市是以教育部九宮格匡列為原則，惟學校仍必須由防疫長考量學生活動、接觸情形進行疫調，如有需要就擴大匡列相關接觸人員。另校方亦會通報教育局，並由衛生局協助，以進行校園風險管控，保護學生避免疫情擴大。

5月8日教育部發布校園防疫新規定，調整全校暫停實體課標準，在國高中階段，針對2天內曾到校上課的確診者，匡列其班級座位鄰近的「九宮格」學生，實施3天「防疫假」停止到校。

教育局強調，陳其邁市長對此相當重視，指示確診個案若與「九宮格」外同學有密切接觸情形，仍會依實際互動疫調、風險評估結果認定實施防疫假。
 

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