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苗栗+650！全縣18鄉鎮市皆有確診　共累積3419例...居隔3632人

▲苗縣11日新增確診650例，其中頭份、竹南、苗栗皆破百例，今年共累積3419例確診。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗縣11日新增確診650例，其中頭份、竹南、苗栗皆破百例，今年共累積3419例確診。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣11日新增新冠肺炎本土確診650人，其中男性314位、女性336位，年齡分布1歲以下-92歲。昨（10日）於4個社區PCR常設篩檢站共採檢560人（191人陽性；369人陰性），陽性率達29.4%，請持快篩陽性者或有症狀者多加使用，勿直接到醫院門診或急診室，以保留醫院急診室量能及避免交叉感染風險。

苗縣府指出，650例確診者遍布縣內18鄉鎮市，其中以竹南鎮148例、頭份市146例、苗栗市117例為最多；居家隔離人數也達2632人，自2022年起至今，共累積3419例確診，無症狀或輕症確診於居家照護者已逾2000人。

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中央5月8日起放寬部分隔離措施，5月7日前有居家隔離事實，卻未收到隔離通知單的民眾請放心，縣長徐耀昌指示，教育處、衛生局等單位加速查核資料，居家隔離民眾的相關權益不會受影響，申請補發通知單日期自即日起至5月31日止，當地衛生所將依實際居家隔離事實認定補發，請先電話聯絡居隔地的衛生所。

▲苗縣11日新增確診650例，其中頭份、竹南、苗栗皆破百例，今年共累積3419例確診。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

縣府也強調，在整個確診數目大幅上升過程中，必須考慮到醫事人員的人力以及PCR量能，讓醫事人員把所有醫療量能擺在中重症以及居家照護者上，民眾有症狀或感染疑慮可自購快篩先行檢驗。

苗栗縣自今年起陸續訂購10萬9250劑快篩試劑，因中央統一徵收導致已訂貨迄今尚未能交貨8萬劑，目前到貨剩餘9396劑；中央截至5/10日撥補5萬3250劑，依據實際居家隔離個案量送發民眾使用。也向中央反映苗栗縣夾在疫情比較嚴重的縣市中（桃、竹、竹及台中市），因此希望中央全力支持，同時也會持續自購一起守好疫情。

▲衛生局也鼓勵民眾多多利用「健康存摺」APP，可立即連絡住家附近院所和醫師約定時間進行視訊診療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲衛生局也鼓勵民眾多多利用「健康存摺」APP，可立即連絡住家附近院所和醫師約定時間進行視訊診療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，本日新增確診個案中65歲以上39人佔6%，長者染疫是新冠肺炎的高致命群，或是轉成中重症的危險族群，所以65歲以上的疫苗覆蓋率極為重要。目前本縣65歲以上第一劑施打率80.67%、未接種人數為1萬2872人；第二劑施打率75.04%、未接種人數為2萬4196人；第三劑施打率61.57%、未接種人數為3萬7195人，其中施打率最低的3個鄉鎮為獅潭鄉、南庄鄉及泰安鄉，請鄉親踴躍鼓勵家中老人接受疫苗接種。

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