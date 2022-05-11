台中3國小27人打莫德納　1人身體不適休息後繼續上課

▲台中今天有3所國小共27人施打莫德納，僅1人不適，其中東汴國小有意願者高達5成，比例最高。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國今天新增本土個案57188例，台中則有3356例，衛生局今天前往太平區東汴國小、東勢區中科國小、石角國小施打莫德納，3校共145名學童，只有27人施打，其他人不是不打、自行去診所、就是在等BNT，27人中只有中科1名小四女童打完身體不適，休息後已無大礙，回到教室繼續上課，其中東汴國小高達5成學童願意施打，比例最高。

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東汴國小校長梁丁財說，全校學童69人，在校有45人，自學團有24人，今天只有在校的14人施打，沒有人身體不適，自學團有20人已同意自行施打，因此共有34人願意施打，比例高達5成。

東勢區中科國小校長顏福南說，全校有36名學童，原本有9人有意願，後來有家長得知即將會有BNT，於是把讀同校的3名小孩抽單，所以只有6人施打，其中1名小四女童有點不適，稍微休息後已回到教室上課。

石角國小有38名學童，7人今天施打，1名12歲學童早已自行在外打完2劑，因為上周有學校廚工確診，有2名家長擔心感染，從周一就幫2個小朋友請假，上午回來學校打完後又回家，校方電話詢問小朋友身體沒有不適。