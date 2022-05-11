宜蘭+979！4醫療院所加開防疫門診　「兒科患者」優先

▲0511宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者游芳男／宜蘭報導

指揮中心11日宣布台灣新增5萬7188例本土個案，其中宜蘭新增979例。對此，宜蘭縣長林姿妙宣布，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院即日起陸續開設防疫診，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求的民眾，並以「兒科患者」優先看診，呼籲有需要的縣民依醫護人員引導依序看診。

林姿妙表示，感謝縣內各大醫院的全力協助設立防疫診，服務的對象為快篩或PCR陽性且有就醫需求的民眾，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院以兒科患者優先看診；另外，羅東博愛醫院、羅東聖母醫院及宜蘭仁愛醫院增加80歲以上長者也可優先看診。

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11日新增確診學生數共224人、教職員工16人，累計共1616位學生、132位教職員確診。縣府與醫療團隊已開始到各國小施打6-11歲莫德納疫苗，籲請家長評估孩子的身體狀況再決定是否施打疫苗，接種疫苗可以提高保護力。

此外，4家醫院的防疫診服務時段，分別是國立陽明交通大學於週一至週五下午2時至6時；羅東博愛醫院是週一至週日下午2時至6時；羅東聖母醫院是週一至週五下午2時至5時；宜蘭仁愛醫院是週三、週四、週五的下午2時30分至下午5時30分。