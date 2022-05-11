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6／1跟騷法上路　潮州警4要件3特點報你知

▲跟騷法6月1日上路，潮州警方利用機會宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲跟騷法6月1日上路，潮州警方利用機會宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局結合5月報稅季加強宣導跟蹤騷擾防制法於6月1日正式實行，除走入學校、車站、市集宣導外，還到南區國稅局潮州稽徵所，提醒民眾在報稅之餘，宣導了解跟蹤騷擾4要件及3特點，防止成為跟蹤騷擾被害者。

▲跟騷法6月1日上路，潮州警方利用機會宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲跟騷法6月1日上路，潮州警方利用機會宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

跟騷法4要件係對特定被害人，持續或反覆，違反被害人意願且與「性」或「性別」有關之8種行為態樣：監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資，上述行為，以使之心生畏怖，影響日常生活或社會活動，就可能構成『跟蹤騷擾』之行為。

▲跟騷法6月1日上路，潮州警方利用機會宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

3特點為『跟蹤騷擾』是刑事犯罪行為：最重可處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，若2年內又再遭受同一行為人跟蹤騷擾，可聲請保護令，若有反覆違反保護令及嚴重跟蹤騷擾行為，得向檢方聲請預防性羈押，以保護被害人，避免再遭受侵害。

潮州警分局為讓民眾瞭解跟蹤騷擾防制法內容，除透過民間及公家機關協助播放LED跑馬燈宣導標語外，亦製作宣導短片架設於臉書專頁，提供民眾觀賞、加深印象，更知道該法的精隨。

分局長簡彥匡表示，跟蹤騷擾防制法即將實施，潮州分局除加強灌輸基層員警受(處)理該法之規定外，亦走入大街小巷向民眾宣導法律概念，讓民眾深切瞭解跟蹤騷擾防制法內容，防止民眾遭受危害，並呼籲民眾若有遭受跟蹤騷擾行為，請立即撥打110向警方求助、報案，共同杜絕跟蹤騷擾行為。

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跟騷法潮州警察上路國稅局簡彦匡

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