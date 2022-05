野豹闖村莊瘋狂亂咬　4警官手拿木棍「肉身對戰5小時」畫面曝光

▲官員肉身應戰野豹。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度哈里亞納邦一頭野豹近來闖入人類社區,影片中可看到,凶狠野豹直接撲到員警身上瘋狂攻擊,然而到場的員警竟然全都沒有穿防護裝備,手上只有拿木棍應戰,最後4人慘被野豹抓傷,驚險過程在網路上瘋傳。

事件7日晚間發生在帕尼帕特市(Panipat)的Behrampur村,有村民向森林部門通報發現野豹出沒,森民部門官員與警察立即趕到現場進行捕捉,然而身上卻都沒有防護裝備,野豹撲到其中一名官員身上時,其他人只能使用棍棒擊退,然而此舉反而讓野豹更加瘋狂,又撲到另外一人身上攻擊。

影片後來在網路上獲得65.2萬人次觀看。當局表示,經過長達5小時半的努力,野豹終於被鎮定劑制伏,目前已平安野放回森林中,而受傷的4人後來被緊急送醫,除了1人傷勢較重其他都已經出院。

Tough day at work for people from police and forest dept.. A couple of them suffered injuries..Salute to their bravery and courage..In the end, everyone is safe..Including the leopard.. pic.twitter.com/wbP9UqBOsF