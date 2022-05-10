　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

▲潮州警方以轄內有「摸乳巷」拍攝反詐騙影片，希民眾別再受騙。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警方以轄內有「摸乳巷」拍攝反詐騙影片，希民眾別再受騙。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠疫情雖嚴峻，但詐騙案件仍然居高不下，潮州警分局為能提高民眾抵抗詐騙之免疫能力，自製反詐騙宣導影片，影片共分上、下二集，警探遊潮庄為主題，藉著潮庄當地的文化古蹟特色，融合時下常見的詐騙手法，跳脫以往教導式的宣導，採創意街頭訪問模式帶領民眾遊潮庄古蹟反詐騙。

▲潮州警方以轄內有「摸乳巷」拍攝反詐騙影片，希民眾別再受騙。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警方以轄內有「摸乳巷」拍攝反詐騙影片，希民眾別再受騙。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

選擇潮州戲曲故事館為拍攝場景，是因為戲曲故事館原為舊潮州郵局，係日治時期潮州地區之重要官署建築之一，於1916年建造並竣工，館舍建築風貌融合日治時期巴洛克式建築外觀，黑瓦、台灣檜木及福杉為主的屋頂木構造，清水磚牆及平衡錘式上下推木窗等，風格獨具，融入在地文化特色並以「戲曲故事館」定名；藉由詐騙者、受騙者二條永遠沒有交集的平行線為概念，搭配潮州戲曲館的背景，以看戲的輕鬆心情，增加預防詐騙的新觀念。

▲潮州警方以轄內有「摸乳巷」拍攝反詐騙影片，希民眾別再受騙。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

「帥哥、美女照片，透過社群網路接觸被害人」、「天天噓寒問暖、甜言蜜語，讓被害人陷入情網」、「聲稱有穩賺不賠的投資管道，要求匯款至國外」、「榨乾荷包、遊戲點數後，謝謝再聯絡，人間蒸發」等是「愛情假交友真詐騙」類型中最常見的模式。被害人受騙後往往因為「面子」，而不敢張揚讓親友知道，往往事態嚴重時才報警，「錢」已經落入詐騙集團口袋中。

潮州「摸乳巷」兩邊的老屋及紅磚外牆都有百年歷史，雖隱身在建基老街裡，是建基老街與長興路的捷徑，由清末時期王姓及陳姓兩家望族的建築外牆構成，走進摸乳巷恰似走進詐騙的戀愛時空隧道中，提醒民眾別被虛擬的帥哥、美女沖昏頭，榨乾荷包欲哭無淚。

潮州分局提醒常見的詐騙手法百百種，就是離不開「錢」，談到「錢」請大家務必提供警覺，牢記冷、確、查(等待熱茶冷卻後再飲用)口訣，情緒冷靜、確定對方身分、再次查證，有任何關於疑是詐騙的情境，立即撥打165反詐騙專線，避免掉入詐騙集團的陷阱。潮州警方還預告還有下集，讓民眾很期待。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
LIVE／醫估今破7萬例！陳時中最新回應　可憐媳確診被趕出門
台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情
金馬影后爆赴英生產！　3舉動遭指「淪女僕」服侍男友
「隔離5天我快發瘋了」　她轟陳時中：誰不想過正常生活？
天母2富商輪流性侵醉女辯3P！　豪宅監視器全都錄
中藥「金銀花」有助抗新冠！　2類人不宜
脫線昏迷時只認得我！楊繡惠慟阿北離世　爸阿西癱坐沙發
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

美女立委助理議場內遭電線絆倒　國賠343萬縮水不到90萬

帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

女賊市場偷走上萬元　警循線破案卻驚知「她正居隔中」嚇壞

開車自撞「烏龜翻」燒成廢鐵　駕駛離開現場「身體好點會到案」

天母豪宅2富商聯手性侵醉女辯3P　紅外線攝影錄下惡行慘打臉

淘寶買「名車安全帶消音扣」　1年轉賣28個賺2千...男子下場曝

張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

美女立委助理議場內遭電線絆倒　國賠343萬縮水不到90萬

帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

女賊市場偷走上萬元　警循線破案卻驚知「她正居隔中」嚇壞

開車自撞「烏龜翻」燒成廢鐵　駕駛離開現場「身體好點會到案」

天母豪宅2富商聯手性侵醉女辯3P　紅外線攝影錄下惡行慘打臉

淘寶買「名車安全帶消音扣」　1年轉賣28個賺2千...男子下場曝

張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

戴資穎秀泰文表情逗趣「超級可愛」　萌翻網友：依瑟儂教的？

「PP石墨烯」溫馨送暖！體恤防疫醫護人員和居隔民眾　現在立即報名享好禮

完整保留原肉鮮彈！高雄頂級「手切」燒肉　吧台現烤還有店員陪喝

全台914人繳最高地價稅率　北市僅2人！大地主最多在這裡

台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

中國封控嚴重影響蘋果MacBook Pro出貨！　廣達上海廠產能僅恢復30%

急診護理師：確診就是解脫！「高壓爆炸8hrs」工作內容曝光

中菲行首季EPS4.54元、年增106.4%　股利10.2元訂6／16為除息交易日　

社會優秀青年聯合攜手送愛　手沖咖啡溫暖辛苦醫護

國王4年約延攬布朗擔任主帥　曾7年6度率隊闖季後賽

社會熱門新聞

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

北市巡佐下藥女警上摩鐵開房！

屏東賭債爆槍擊　雙方爆對決復仇

台南24歲男吸金10億落跑！被爆花60萬叫小姐

受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底

即／這3天別衝南橫　梅山口到向陽預警性封閉

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

即／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖

2富商聯手性侵醉女　均判10年定讞

內灣吊橋遭火攻　燒出大洞暫封閉

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

更多熱門

相關新聞

帶護身符也沒用！　冒充檢警詐騙2車手遭逮

帶護身符也沒用！　冒充檢警詐騙2車手遭逮

雲林縣斗六警分局日前接獲林姓民眾報案，稱母親接獲疑似假檢警的詐騙電話，表示將派人前來查扣帳戶相關文件，警方獲報派員進駐民眾家中，協助與詐騙集團周旋、約定交付銀行存摺等物；來自桃園市2名車手搭高鐵南下雲林詐騙民眾查扣提款卡、存摺及印章，遭警方重兵埋伏當場逮獲，訊後依詐欺罪移送。

姐阿！沒有穩賺不賠的啦　警勸那是詐騙的啦，不要再匯了啦

姐阿！沒有穩賺不賠的啦　警勸那是詐騙的啦，不要再匯了啦

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

首出任務就遇盤查　嫩車手頻問：不會抓我吧？

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

關鍵字：

潮州警察詐騙古蹟摸乳巷影片

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面