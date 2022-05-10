「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

▲潮州警方以轄內有「摸乳巷」拍攝反詐騙影片，希民眾別再受騙。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠疫情雖嚴峻，但詐騙案件仍然居高不下，潮州警分局為能提高民眾抵抗詐騙之免疫能力，自製反詐騙宣導影片，影片共分上、下二集，警探遊潮庄為主題，藉著潮庄當地的文化古蹟特色，融合時下常見的詐騙手法，跳脫以往教導式的宣導，採創意街頭訪問模式帶領民眾遊潮庄古蹟反詐騙。

選擇潮州戲曲故事館為拍攝場景，是因為戲曲故事館原為舊潮州郵局，係日治時期潮州地區之重要官署建築之一，於1916年建造並竣工，館舍建築風貌融合日治時期巴洛克式建築外觀，黑瓦、台灣檜木及福杉為主的屋頂木構造，清水磚牆及平衡錘式上下推木窗等，風格獨具，融入在地文化特色並以「戲曲故事館」定名；藉由詐騙者、受騙者二條永遠沒有交集的平行線為概念，搭配潮州戲曲館的背景，以看戲的輕鬆心情，增加預防詐騙的新觀念。

「帥哥、美女照片，透過社群網路接觸被害人」、「天天噓寒問暖、甜言蜜語，讓被害人陷入情網」、「聲稱有穩賺不賠的投資管道，要求匯款至國外」、「榨乾荷包、遊戲點數後，謝謝再聯絡，人間蒸發」等是「愛情假交友真詐騙」類型中最常見的模式。被害人受騙後往往因為「面子」，而不敢張揚讓親友知道，往往事態嚴重時才報警，「錢」已經落入詐騙集團口袋中。

潮州「摸乳巷」兩邊的老屋及紅磚外牆都有百年歷史，雖隱身在建基老街裡，是建基老街與長興路的捷徑，由清末時期王姓及陳姓兩家望族的建築外牆構成，走進摸乳巷恰似走進詐騙的戀愛時空隧道中，提醒民眾別被虛擬的帥哥、美女沖昏頭，榨乾荷包欲哭無淚。

潮州分局提醒常見的詐騙手法百百種，就是離不開「錢」，談到「錢」請大家務必提供警覺，牢記冷、確、查(等待熱茶冷卻後再飲用)口訣，情緒冷靜、確定對方身分、再次查證，有任何關於疑是詐騙的情境，立即撥打165反詐騙專線，避免掉入詐騙集團的陷阱。潮州警方還預告還有下集，讓民眾很期待。