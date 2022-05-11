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放學買飲料警覺錢包不見　學童衝「1個地方」立馬尋回

▲枋寮警分局東海派出所警員吳亭宜、夏群凱機警讓陳童很快找到遺失錢包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所警員吳亭宜、夏群凱機警讓陳童很快找到遺失錢包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

家住屏東縣枋寮鄉陳姓學童放學回家要買飲料，發現錢包不見，急中生智，途經村內北玄宫，趕緊求助廟方廣播協尋，就在同時，有民眾撿到錢包送到派出所，警方緊急聯絡村內總幹事，通知該學童前來領取，迅速找回錢包。

枋寮警分局東海派出所警員吳亭宜、夏群凱在所內備勤時，聽聞東海村幹事廣播表示有民眾遺失錢包，若有撿到儘速送往派出所，就在廣播同時，恰巧有一李姓村民將一只錢包送至派出所，表示在東林路段上拾獲，警方驚覺應為廣播所述的遺失錢包，立即聯繫村內總幹事，並請協助聯絡該民至派出所認領。

5分鐘左右，就讀就小六的陳姓學童到派出所，表示自己遺失了一只錢包，經警方比對外觀及內容確認為陳姓孩童的遺失物；陳童表示，在放學的回家路上買飲料，回家後發現錢包不見，突然靈機一動到東海村北玄宮大廟尋求幫助，希望透過廣播快速尋回，想不到廣播當下，就有民眾將錢包交到派出所。

他不僅謝謝警察哥哥、姊姊的協助，更向撿到錢包的李姓叔叔致謝並開心地在所內合影，表示以後一定會更加注意隨身物品妥善保管。

枋寮警分局長黃政龍肯定同仁以同理心積極為民服務精神，值得同仁學習，也提醒民眾出門在外應時常檢查身邊之物是否有遺落，多一份注意、多一份安心。

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關鍵字：

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