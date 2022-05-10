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迷途獨居男浪跡半台灣　枋警暖心協助安置

▲枋寮分局石光派出所警員陳業雄、方思涵協助安置蔡男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮分局石光派出所警員陳業雄、方思涵協助安置蔡男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

住台中市清水區的蔡姓男子，搭客運班車南下訪友，迷失方向，流落屏東縣佳冬鄉街頭，枋寮警方獲悉，循線幫他查出身分，由於他在台中也是獨居，身旁沒有親友，聯絡屏東縣政府社會處協助安置，讓他很感激不已。

▲枋寮分局石光派出所警員陳業雄、方思涵協助安置蔡男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

佳冬鄉一家雜貨店老闆日前晚間結束營業，欲拉鐵門時發現一名男子獨自走在街道上，看似非村莊人物，決定主動上前詢問，得知他連自己的名字都無法表達，似有迷路情形，趕緊撥打電話至派出所通知警方到場協助。

枋寮分局石光派出所警員陳業雄、方思涵獲報到場了解，先耐心地陪65歲巷蔡姓男子聊天，想幫助回想自己的個資，經過十幾分鐘仍然所獲，無奈地向警方表示:「老了！想不起住在哪條路，生日也記不得了」。

警方決定先將其帶返所內休息，並查看身上外套有無辨識資料之證件，發現僅一張愛心卡(卡片僅有姓名)外無其他資訊，於系統上比對近百名個資及相片才查出他的身分。

據了解，蔡男獨居在台中清水區，自稱南下要找朋友，不料搭了客運迷失方向，輾轉來到了半個台灣以外的佳冬鄉，身旁也都無親友，後續警方聯繫屏東縣政府社會處協助安置，確保人員平安。

分局長黃政龍肯定同仁具有耐心及愛心的服務態度，值得同仁並呼籲若家中有年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，以備不慎迷路時，警方能儘速協助其返家。

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