罰站5小時、吹風機燙頭！狠母虐死1歲多女嬰二審判刑11年半

▲桃園狠心母親虐死自己女兒。二審重判11年半。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

桃園33歲的廖姓母親，因年僅1歲10月大的女兒不服管教，竟罰站5小時，還以吹風機燙頭，推倒、虐打等方式，對待女兒，造成女兒顱內出血，送醫插管20多天後不治。一審將廖女判刑12年半，案經上訴，高等法院二審11日仍將廖女判刑11年半，可上訴。

廖女與丈夫育有一對龍鳳胎，2夫妻2020年中搬到桃園平鎮區居住，而判決指出，女兒年紀雖小，但不服管教，廖女因此在2020年6月到8月間，3度要求女兒罰站，從深夜11點站到凌晨4點。不僅如此，她也在女兒罰站期間，將女兒推倒，頭部撞到磁磚，甚至還以鞋拔毆打女兒，拿吹風機燙女兒。一直到當年8月19日晚間，發現女兒沒了呼吸心跳，才趕緊送醫急救。

醫院收治時，發現女嬰不僅顱內出血還全身是傷，依法通報社工與警政單位，而女嬰的病情險峻，院方立即插管治療，期間女嬰狀況一度好轉，但最後仍回天乏術，在插管20日後不治身亡。廖女遭檢方聲請羈押獲准，之後依照「家暴傷害致死罪」提起公訴。

一審法院審理時，廖女否認犯案，辯稱都是女嬰自己摔傷、打鬧受傷，還說女兒身上的骨折，是她自己從餐桌上摔下；另外也說女兒的顱內出血，是因為跟兒子2人拿安全帽打鬧所致，並非自己虐打造成。一審法院不採信，審酌她無前科，而且同齡的兒子身上並無虐待傷痕，可見廖女對女兒「冷漠無情」，因此重判12年6月。

案經上訴，高等法院二審審理後，仍認定廖女有罪，全案於11日宣判，高院酌減刑度，改判有期徒刑11年6月。可上訴。