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疫情期間吵架沒戴口罩！車行老闆怕被口水噴　揮拳揍臉下場曝

▲女傭在1片口罩上動了手腳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丁男見李男在疫情期間沒戴口罩就要吵架、出拳毆打對方左臉阻擋，法院判拘役10天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

丁姓男子在台北市經營中古車行，去年8月間因為車輛停放問題與同棟李姓男住戶發生口角，李男情緒激動、沒有戴口罩就想上前理論，而時值新冠肺炎爆發之際、丁男見狀害怕被李的口水噴濺到，揮拳毆打了李左臉，台北地院依傷害罪判丁拘役10天，可易科罰金。

判決書指出，丁姓男子由於經營中古車行，本來就常常因為車輛停放問題而與同棟住戶李姓男子有糾紛，在2021年8月8日下午，又因為相同問題2人發生爭吵，丁男見對方情緒激動、逼近他欲理論，且正值新冠肺炎嚴峻之時，李男又沒戴上口罩，丁出自害怕被李的口沫噴濺之下、揮拳揍了對方左臉，李男驗傷後報警提告。

丁男於警詢、開庭時都坦承自白、承認錯誤犯行，也想與李男商談和解，但李男不願。

台北地院認為丁男為智識成熟之人，縱於疫情嚴重期間擔心未戴口罩之李男上前理論，仍應以理性態度處理，竟以暴力相向、導致受傷，但審酌其有悔悟之意，且經營中古車行收入不穩定，動機、目的等危害情狀，依傷害罪判處10日拘役，易科罰金1000折算一日、可上訴。

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