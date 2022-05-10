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台東企銀掏空案投保中心求償　游淮銀兄弟二審須賠4億多

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲前立委游淮銀涉及東企銀掏空案，二審判賠4億多元。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨前立委「阿不拉」游淮銀是1980年代台灣股市界聞人，2005年間涉台東企銀掏空案，目前刑事案件部分仍未完全定讞。而投保中心也起訴求償，一審判決游淮銀、游淮銅兄弟等人須賠償4億多元，案件上訴二審，高院10日駁回上訴，仍判決游淮銀等人須賠償4億多元。可上訴。

「台東區中小企銀」見證花東地區的經濟型態。台灣光復初期民生困苦，花東人民以互助會的方式，於1949年成立「花東合會」，這也是東企銀的前身。之後分家，由台東當地仕紳另組「台東合會」，一直到1971年改名為「台東中小企業銀行」，並於1983年間上市，當時股價10元，剛好遇到台灣經濟起飛時，到了1994年間，股價已經飆漲到660元，也引起各方爭奪經營權，最後由當時的「股市四大天王」之一的游淮銀，搶下經營權。

不過「阿不拉」游淮銀入主2年後，就爆發掏空案件，1996年2月間發生擠兌事件，東企銀股價一瀉千里，最後由中央存保公司接手，雖然中央存保試圖以各種方式重振旗鼓，但游淮銀留下的財務缺口太大，無法填補。直到2007年才由荷蘭銀行集團接手，「台東中小企業銀行」正式走入歷史。

檢調單位針對東企銀掏空案偵辦後，2005年間對游淮銀以「背信」、違反《證券交易法》、《商業會計法》提起公訴，並求刑7年；之後又追加起訴《商業會計法》。其中「背信」、違反《證券交易法》部分，最後游淮銀遭判刑2年定讞，他於2007年入監、2009年10月獲得假釋。另外他涉及的《商業會計法》，案件纏訟17年仍未定讞，2年前的更二審一度還判決游淮銀無罪。

中央存保公司認為游淮銀、游淮銅兄弟等人，在「桃園國際路房地貸款案」、「桃園吉昌街房地貸款案」中，違法核貸，讓東企銀受有4億2318萬餘元的損失，因此提出訴訟求償。一審全數判准，全案再上訴，二審高院10日仍駁回上訴，還是判決游淮銀兄弟須賠償4億多元。可上訴。

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