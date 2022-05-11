國防部中校偷A口罩國家隊1500片賺8千元　二審仍重判10年2月

▲台北市後指部中校李志交A口罩轉賣獲利8千元，二審重判10年2月 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

國防部臺北市後備指揮部前中校科長李志交，2020年2月初新冠疫情爆發後，擔任軍方在口罩國家隊的監督，竟趁機A走1500片口罩，並轉售獲利8千元。一審將她重判有期徒刑10年2月，案經上訴，高等法院11日二審仍將他判刑10年2月、褫奪公權5年。可上訴。

判決指出，李志交原任國防部臺北市後備指揮部中校科長，疫情爆發後，李男於2020年2月18日起，經北市後指部指派，到新北市三重區「廣鉞淂」公司任督導官，帶隊從事口罩生產作業，並負責口罩點交等職務。但李男疑似在外積欠債務，竟乘機A走當時炙手可熱的醫療口罩。

李男在督導5日後，就在清晨7點多連絡自己熟識的張姓士官駕車前來，藉口需人手整理口罩，就自產線區搬出大型紙箱裝的零散口罩至大門區，並指示張男抽取部分口罩裝填進一旁的小型紙箱8分滿（約300片口罩）。之後再指揮張男開車將自己送回桃園楊梅的職務宿舍中。

第二天，李男食髓知味，又在同一時間叫張男開車前來裝填口罩，結果過程遭另名沈姓士官長發現，並被對方質疑。沈姓士官長當時苦勸李男歸還口罩，否則就要舉發，但李男不理會，執意侵占。當天下午，李男認為危機解除，又找了張男開車前來裝填口罩，總計約運走1500片口罩。李男當晚也聯絡友人，在新竹國道湖口服務區，賣出1000片口罩，得手8000元。全案爆發後，李男與張男均遭逮捕，李男最後遭檢方聲請羈押禁見獲准，張男則獲得10萬元交保。

全案提起公訴後，由法院進行審理程序。李男仍否認犯罪，辯稱絕無監守自盜，並無A走口罩；至於賣出的口罩則是原本寄放在弟弟店裡的口罩，並非口罩國家隊的產品。一審法院不採信，重判有期徒刑10年2月、褫奪公權5年；至於協助運口罩的張男則因坦承取走200片口罩，遭判刑1年8月、緩刑3年、褫奪公權2年、義務勞務100小時。

張男一審獲緩刑未上訴，李男上訴二審。高等法院審理後，認為李男仍不坦承犯罪，毫無悔意，全案於11日宣判，高院駁回上訴，維持李男10年2月、褫奪公權5年的刑度。