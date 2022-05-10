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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拿別人快篩陰入北農！她揭男友妹隱匿確診　還爆「很多人都這樣」

▲▼台北農產運銷公司,北農,菜價,蔬果交易,批發市場,第一果菜市場。（圖／記者李毓康攝）

▲第一果菜批發市場。（資料圖，非文中當事人／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產公司日前發生群聚確診，使農委會與台北市政府決定，進入第一果菜批發市場入場須持快篩陰性證明；但卻有民眾表示，自己確診後得知同住男友親人也感染，但在一市工作卻未通報，還拿其他人的快篩陰性證明入場。對此，北農表示將進一步查證，若屬實將處分不得進場，並向衛生局告發開罰。

有民眾表示，自己在4月29日發病、4月30日確診，4月29日時要求在一市工作的同住男友快篩，但對方一開始不肯，事後才快篩陽性而通報確診，同時間男友妹妹與妹妹女兒都約於4月30日確診，但男友妹妹在一市工作卻沒有通報，5月3日至5月5日還持別人的快篩陰性證明入場，讓她覺得無法接受，但男友卻稱「許多人都是這樣」。

對此，北農副總路全利回應，截至5月9日，確診隔離人數共159人，包括一市49人、二市110人；若進場時脫口罩快篩恐影響防疫安全，所以才發快篩請從業人員回家檢測，會進一步了解是否有持他人快篩陰性證明的狀況，有需要則向衛生局進行告發。

台北市衛生局發言人紀玉秋則說，若查證後屬實，將依《傳染病防治法》第42條開罰1萬至15萬元，但也坦言實務上執行有困難，除非自己說快篩陽性，否則他人也難以得知。

為避免疫情擴大，北農日前公告，第一批發市場自5月3日至5日、第二批發市場自5月4日至5日執行快篩陰才能進場，而中央也發給北農2萬8000劑快篩，採取「以篩代隔」，凡進入北農批發市場從業人員，均須持快篩陰性才能入場拍賣，以降低從業人員與潛在確診者接觸與感染風險。

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