45億唾液快篩爭議　國民黨團轟陳時中開「綠色通道」獨厚福又達

▲國民黨團舉行記者會出示資料。（圖／國民黨團提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部食藥署上月核准引進南韓製Gmate唾液快篩，遭藍營踢爆進口商「福又達生物科技股份有限公司」創辦人正是高端的副董事長兼總經理陳燦堅，且其在台灣賣新台幣230元高價，估每劑獲利成本達150元，總申請量3000萬劑利潤高達45億元。國民黨立法院黨團11日再開記者會揭露，去年6月開始有40件唾液快篩申請，其中也包括同款唾液快篩，但僅有福又達可以獨佔商機，要求衛福部長陳時中說明，呼籲檢調徹查審查過程是否圖利。

國民黨團今天上午舉行「唾液快篩進口審查，有關係就沒關係，沒關係就有關係？」記者會。國民黨立委林奕華揭露，陳時中4月22日答覆媒體提問時稱，「沒有人」送出唾液快篩的申請，但實際上，去年6月開始有40件引進唾液快篩申請，全部都被衛福部以「資料不齊全」結案，其中也包括福又達這次申請的南韓製Gmate唾液快篩，另還有美國、加拿大、英國等國家生產的唾液快篩試劑，「為什麼要掩蓋去年有這麼多廠商申請的事實呢？」

林奕華質疑，福又達今年4月15日遞件申請，只比去年申請的廠商多了澳洲專案製造核准（EUA）的資料，但依沒有衛福部去年要求其他廠商的韓國政府認證，仍舊在4月29日快速通過，為什麼去年以此為由打掉其他廠商，現在福又達卻不需要？難道「沒關係就是有關係，有關係就是沒關係」？

林奕華出示文件證據表示，韓國的食藥署（MFDS）有兩種證明文件，一種專供出口使用的文件證明，類似由政府出面保證，證明生產製程符合規範，在「Export only」中，Gmate獲得4項認證，但沒有saliva唾液快篩，在Export only總共有16項saliva唾液快篩被認可，但沒有Gmate產品；另一種文件為Offical Approved（即韓國EUA），也沒有Gmate有關saliva的產品，顯示Gmate唾液快篩沒有拿到原出口國韓國無論是國內或出口的同意證明，但其他衛福部核准的快篩試劑都有。

國民黨立委林德福質疑，福又達是高端的大股東，輕輕鬆鬆就獲得3000萬劑核准進口，這就是跟綠營有關係，就可以開「綠色通道」，什麼都沒問題，衛福部讓福又達獨佔商機，到底整個審查過程中有沒有圖利？指揮中心應該給社會一個交代，檢調機關亦應主動偵查。