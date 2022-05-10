時力黨團建議指揮中心放寬規定　開放民眾少量進口快篩免申請

▲時代力量立法院黨團召開「快篩之亂怎麼辦，開源分流速速作」記者會。（圖／時代力量黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，時代力量立法院黨團總召邱顯智10日表示，快篩試劑不足、負擔的問題持續困擾著民眾，衛福部應加速審核流程以擴大進口供給量，指揮中心也應該考量協調各機關，暫時放寬相關規定，開放民眾少量自用進口免申請。

時代力量立法院黨團10日召開「快篩之亂怎麼辦，開源分流速速作」記者會，提出北北基桃在地觀察、相關建議與對應措施，呼籲政府儘速解決快篩之亂。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，快篩試劑不足的解決之道，就是儘速採購、開放各廠商的快篩來台，因為快篩不像過去口罩的供應，有原物料不足、產能受限的狀況，目前世界各國的快篩生產早就已經上軌道，在多數國家中更可以在一般的商店中取得。

王婉諭指出，美國食品藥品監督管理局（FDA）已經通過20個廠牌的快篩試劑，歐盟則核准近百家的廠牌，指揮中心應該考量直接比照歐美，讓通過歐美緊急使用授權（EUA）的廠牌儘速專案進口，國內目前也有多家廠商已經提出製造申請，指揮中心應該要加速國產專案審查和授權生產。

王婉諭認為，政府既然提出各項公衛措施和限制，就應該要提供給予民眾必要協助，建議指揮中心參考美國、日本、新加坡等國家，曾實行公費快篩的政策，讓民眾可以沒有負擔地配合國家防疫政策。

時代力量黨團副總召陳椒華說明，時代力量上週已經建議指揮中心，應盡快讓快篩實名制搭配預購平台，比照口罩實名制當時所用「健保快易通」 APP等管道進行預購，減少國人群聚排隊風險，不僅讓民眾避免群聚排隊，更讓配合政府政策的藥局及藥師減輕負擔。

邱顯智則表示，面對疫情快速發展，民眾需要知道自己感染的可能性、傳染給別人的風險的手段和工具，才能夠落實自主應變、 PCR分流等各項防疫措施，但快篩不足、快篩負擔的問題這幾週來持續困擾著民眾。

邱顯智建議，面對快篩試劑不足的問題，衛福部除應加速審核流程以擴大進口供給量，指揮中心也應該考量協調各機關，暫時放寬相關規定，開放民眾少量自用進口免申請。

王婉諭強調，政府要讓民眾更便利地取得快篩試劑，包含利用現有的實名制度，儘速開放快篩採購平台，以避免民眾排隊群聚，或是花了時間排隊卻買不到，並且儘速審核已經通過美國EUA的快篩試劑，以及國內專案製造的快篩試劑廠商，以儘快填補國內快篩試劑不足的缺口。