柯文哲估疫情洪峰在下周　「像打橄欖球的撞擊，撐過去壓力就下去」

記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心10日公布，新增5萬780例本土個案，另新增12例死亡，其中台北市有1萬283例，對於疫情狀況，台北市長柯文哲預測洪峰會在下個禮拜出現，「現在就很像打橄欖球、準備撞擊，撐得過去壓力就下去，所以這個禮拜繼續準備，讓醫療體系動員得更好。」

柯文哲10日召開防疫記者會，他表示，今天中央公布本土案例為5萬780例，事實上在前兩天，這個確診案例是減少的，今天又上去，就和台北市一樣，台北市5月8日為8213例個案，5月9日為7057例，「當然是這樣，目前R值還大於1，所以理論上數字會持續上升。」

柯文哲日前預測，台北市的洪峰在5月16日到23日，過了這個峰，確診才會降下去。媒體會後追問達到洪峰會有多少人確診？柯文哲未正面回應，只表示，由於超過PCR的量能，預期幾天後台北市的確診數便不準，因此預測高峰期的數字落差很大，現在還無法回答。

柯文哲10日也再指出，疫情狀況還要再看3天就能清楚，理論上現在確診數還在上升，而他要看何時會「平掉」，也就是到達PCR量能的「高原期」，屆時並非確診數未上升，而是量能無法測到那麼多，也就是他以前講的「黑掉」（意指黑數）。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

