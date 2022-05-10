宜蘭+1279首度破千！校園新增164例　學童打莫德納首日137人

▲▼宜蘭10日染疫破千＋1,279！校園疫情仍持續延燒，學童打莫德納，首（9）日共137人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭染疫單日破千！中央10日宣布宜蘭縣新增1,279名確診個案，其中，新增確診學生數155人、教職員工9人，新增全校停課1校；新增部分班級停課有9校，累計共1,392位學生、116位教職員確診。宜蘭疫情延燒，為保護學童，宜縣府安排學童打莫德納，首（9）日共137人接種，目前未傳有不適。

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宜蘭單日確診破千！10日宜蘭＋1,279名，其中，校園疫情部分，新增確診學生數155人、教職員工9人，新增全校停課為壯圍非營利幼兒園1校；新增部分班級停課有私立育立幼兒園、私立愛迪生幼兒園、學進國小附設幼兒園、諾貝爾幼兒園、私立汎米亞幼兒園、羅東國小、宜蘭國小、大湖國小、廣興國小等9校，累計共1,392位學生、116位教職員確診。

為保護學童，縣長林姿妙表示，9日已安排醫療團隊至頭城國小、頭城國小外澳分班和梗枋國小為學童施打莫德納疫苗，感謝宜蘭縣醫師公會及各大醫院協助，共計137名學生接種，目前沒有接獲施打後的不良反應。而縣府已完成相關規劃時程，未來2週將提供72所國小到校施打服務；至於正在停課中的學校，也會陸續進行協調。

宜蘭衛生局呼籲，請家長留意孩子施打疫苗後的身體狀況，如有發燒、心悸或其他不舒服等情形，需立即就醫，且2星期內避免劇烈運動；若有不適可請假在家休息，疫苗假至多可請3天，不列入缺席紀錄。