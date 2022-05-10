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監察院副院長人事案立委有雜音　李鴻鈞有信心：發言都攤在陽光下

▲▼2020親民黨選前之夜，宣明智、李鴻鈞、滕西華。（圖／記者周宸亘攝）

▲監察院副院長被提名人李鴻鈞。（資料照／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王美惠日前表示，前親民黨秘書長李鴻鈞雙棲於國民黨和親民黨，對民進黨也不友善，對於同意李鴻鈞擔任監察院副院長，她可能需要再想想。對此，李鴻鈞10日受訪時表示，他會努力尋求每位立委的支持，「我的發言、提案，都攤在陽光下，可受檢核」。

王美惠9日在臉書表示，李鴻鈞雙棲於國民黨和親民黨，曾分別以這兩黨黨籍擔任立委，「黨籍一直變來變去，但唯一不變的是，對民進黨不友善的攻擊言論」。監察院副院長身負重責，她瞭解人選超越黨派的重要性，但不論是民進黨內或者是無黨籍人士，應該都還有其他更適當的人選。

李鴻鈞10日上午接受廣播專訪時表示，總統府去年透過許多管道，詢問是否有意願承擔監察院副院長的責任，經過超過半年冷靜思考，他自認已經閒置2年，不如把公共工程的專業再貢獻給社會，也感謝總統的提名與信任，親民黨主席宋楚瑜則提醒他，重點是做事，而非搖旗吶喊。

李鴻鈞指出，監察院欠缺有專業工程背景的監察委員，而他的專業在工程，未來如何讓公共工程繃緊神經是他可以發揮的地方。另外，自己過往在立法院擔任過台日聯誼會會長，也許未來能在監察院創造平台，讓台日之間關係更緊密。

李鴻鈞也說，黨籍變化主要是有當年國親合的背景，但宋楚瑜2015年決定再戰總統大選，當然要情義相挺引他入政壇的宋楚瑜，這不是切割，而是做人的基本原則，也是自己的個性，希望王美惠等人能夠了解。

李鴻鈞說明，自己之後會依慣例到立法院拜會，努力尋求每位立委的支持，雖無法預估未來是否將遇到尖銳的提問，但他一向就事論事，會針對問題回答，也期待不要出現人身攻擊，「我的發言、提案，都攤在陽光下，可受檢核」。

總統蔡英文9日提名李鴻鈞為監察院副院長，人事案咨文已經送抵立法院，李鴻鈞發出聲明稿說明，自己將不忘初衷，全力以赴，並且遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，即日起辭去親民黨秘書長職務，退出政黨與所有政黨活動。

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