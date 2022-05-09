曲棍球案檢察官遭二次彈劾　陳菊：依法不得指使或干涉

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院日前公告，台中地方檢察署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，嚴重違反辦案程序，提案彈劾，劍青檢改9日譴責，特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。監察院長陳菊表示，自己一貫依法不干涉、不指使過問彈劾案。

劍青檢改9日發布聲明質疑，檢察官之所以受憲法保障，以司法官身分獨立辦案，無非是為了讓檢察官能不受政治與權勢的干預和威脅，公正辦案，如今「人權」監委為護航政治勢力，公然追殺、報復承辦個案的基層檢察官，難道監察院是想要殺雞儆猴，讓全國檢察官噤若寒蟬。

對此，陳菊辦公室晚間發布新聞稿說明，有關監察院在5日通過的台灣台中地方檢察署檢察官陳隆翔彈劾案，是由監察委員高涌誠、林郁容2人提案，經召開審查會審查，由11位審查委員投票表決，10票成立、1票不成立，結果彈劾成立，移送懲戒法院審理。

陳菊說，按照《監察法》第12條明定，監察院長對於彈劾案不得指使或干涉，自己向來都不是彈劾案審查會的審查委員，也從未曾參與任何彈劾案審查，恪遵《監察法》所定監察院長對於彈劾案，不得指使或干涉的立法意旨，對於本案也採相同嚴謹的作法，尊重提案委員及審查委員的決議。

陳菊指出，《憲法增修條文》第7條第5項也規定，監察委員須超出黨派，依據法律獨立行使職權，本案現由懲戒法院職務法庭審理中，自己尊重懲戒法院的審理結果。

監察院6日公告，高涌誠、林郁容就陳隆翔在彰化地方檢察署任內，偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，僅憑被告自白就結案，未待彰化縣政府回覆就諭知給予緩起訴，嚴重違反辦案程序規定，違法失職情事明確，情節重大，提案彈劾，經審查決定彈劾成立。

彈劾案文指出，懲戒機關在歷次判決，都認為調查報告不符《監察法》規定要件而不予併案審理。為善盡憲法賦予監察院的監察職責，就本案懲戒機關不予併案審理部分，再依法提出彈劾，以澄清吏治、整飭官箴，並無牴觸應受懲戒之同一行為不受二次懲戒的規定。